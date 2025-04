El Teléfono del Lector

El reciente atropello de un niño por un patinete centra la primera llamada del día a la sección. Un lector nos traslada su preocupación por ... el tema y propone que patinetes y bicicletas paguen impuesto de circulación y se les obligue a contratar un seguro. «Va habiendo muchos accidentes y nadie se hace cargo de ello», concluye.

Ratas en contenedores de la calle Mayor

Otro vecino del Casco Antiguo de la capital alerta de «la presencia de ratas en los contenedores de basura que hay en la calle Mayor, junto al cruce con la calle Sagasta». Según detalla, «he visto ratas ya varios días, salen de un solar o patio que hay detrás de los contenedores y husmean para encontrar comida». El hombre opina que el Ayuntamiento «debe hacer algo, obligar a los dueños del solar a hacer un tratamiento o bien que sea el propio consistorio el que se encargue porque esto puede derivar en un problema de salud pública».

Agradecimiento a un taxista por su gesto

Seguimos ahora con un agradecimiento que va dirigido a «al taxista que nos trajo anoche a casa». El autor de la llamada explica que se olvidó en el vehículo «una mochila con el móvil, medicamentos y más y el taxista tuvo la amabilidad de traérmela de inmediato y creo que no se lo agradecí suficientemente». «Pues –cierra el mensaje– que quede constancia aquí de su bonhomía».

Vergüenza por el juego de la UDL

Un aficionado de la UD Logroñés dice sentir «vergüenza» por lo que ha pasado con el club en la segunda parte de la liga y no acierta a explicarse por qué después de un inicio de la competición que parecía «prometedor» para el club. El hombre tiene claro que «hay que hacer cambios profundos en el equipo, su cultura del esfuerzo y en la gestión deportiva».

Tapas hundidas en avenida de Madrid

Vamos ahora con otra queja sobre el estado de los registros de alcantarillas en avenida de Madrid. Un lector explica que «alguna de estas tapas está muy hundida, dando la sensación incluso de peligro». Expone que «no hace mucho que estuvieron reparando alguna, pero otras se han quedado sin arreglar», por lo que pide «que retomen el trabajo antes de que pueda producirse algún percance».

Alcantarillas atascadas en Ciriaco Garrido

Desde la calle Ciriaco Garrido, otro lector recurre a la sección para avisar de que «todas las alcantarillas están obstruidas y resulta que cuando llueve no tragan y se inundan todas las calles». Pide a quien corresponda que resuelva el problema.

Sobre la situación del Club Náutico

Un residente en Cameros aplaude la iniciativa de abrir el Club Náutico de El Rasillo durante estos días de Semana Santa, pero recuerda que «la instalación debe adjudicarse para que funcione todo el año, que sería lo deseable. A ver si lo consiguen».

... y La Guindilla Deterioro del asfalto en el barrio de Valdegastea

Las quejas sobre el estado del asfalto en algunas zonas de Logroño son habituales. En esta ocasión un lector se refiere al «deterioro de las calles del barrio de Valdegastea». En uno de los agujeros «he metido la rueda porque no he podido cambiar de carril», explica. Y señala que, aunque «empieza un agujero pequeño, luego va a más». Además, «el peso de los autobuses no le hace bien».