El Teléfono del Lector

Mal estado del firme en avenida de Burgos

Comenzamos hoy la sección con la llamada de una logroñesa que quiere comentar el mal estado en el que se encuentra el asfalto al final de la avenida de Burgos, a la altura del barrio de El Arco, en la salida de la ciudad. «Pasada ya la rotonda de la escultura del arco, la carretera está en un estado lamentable, cuando pasas con el coche vas dando botes. Por eso pediría a quien corresponda que arregle ese tramo, que al fin y al cabo es la primera imagen que se lleva de la ciudad quien entre por esa zona», asegura esta lectora.

Poco horario en los puntos limpios

Continuamos con la llamada de otra vecina de Logroño que llama al Teléfono del Lector para dejar constancia de su opinión sobre el horario de las casetas del Punto Limpio. Considera que «están muy bien estos espacios de los contenedores, además, el servicio que ofrecen es muy útil, pero el horario es muy corto». «Por la tarde cierran a las 18.30 horas, lo que para algunas personas que tenemos horarios de trabajo de mañana y tarde se queda muy escaso», finaliza.

«Distintas jornadas que hace 40 años»

Desde Logroño también llama un vecino que quiere comentar una afirmación que aparecía ayer en las páginas de este periódico, más en concreto en la entrevista con el nuevo secretario general de CC OO en La Rioja, Rodrigo Alfaro, en la que aseguraba que «llevamos 40 años con la misma jornada laboral». Este lector asegura que él es jubilado del sector de banca desde hace más de 20 años y que los horarios que tienen hoy día no tienen nada que ver con los que se tenían hace 40 años. «Igual ocurre en otros entornos laborales o en otros sectores, como en los talleres o en el comercio, pero, desde luego, no en todos. No son iguales ni el horario ni las condiciones de trabajo», declara.

Contra la subida de las tasas de basura

Seguimos en Logroño, donde un vecino se comunica con esta sección para mostrar su desacuerdo con la reciente subida de la tasa de basuras por parte del Ayuntamiento logroñés. «Nos piden que reciclemos y lo hacemos, separamos las basuras, las llevamos a los contenedores que corresponden, lo que quiere decir que algo de trabajo les quitaremos a los operarios encargados de esa labor, y ahora encima nos suben las tasas. Yo creo que algo no se está haciendo bien en este caso», concluye este lector.

Poca iluminación en el centro logroñés

La última llamada es de otra vecina logroñesa que asegura que el pasado sábado se encontraba paseando por el centro de la capital riojana, más en concreto por el paseo de las Cien Tiendas a las nueve de la noche, y la iluminación era muy escasa. «Las calles Ciriaco Garrido, Juan XXIII e incluso la avenida de la Solidaridad estaban a oscuras. El ambiente en esas zonas ya es bastante desolador, por la cantidad de comercios que han cerrado, como para que dejen esas calles sin luces a esas horas, que ya está muy oscuro. Supongo que el responsable será el Ayuntamiento de Logroño, pero pediría que se ajusten mejor los horarios de encendidos de las luces», solicita.

... y La Guindilla Una farola del Espolón, víctima de un acto vandálico

Así amaneció el pasado viernes una farola de El Espolón de Logroño. Lo que parece un acto vandálico acabó convirtiéndola en algo no solo inservible sino que, además, afea la ciudad, sobre todo un espacio tan emblemático como es el centro de Logroño y el entorno de la estatua del Espartero. Todos deberíamos ser más conscientes de cuidar el mobiliario urbano.

