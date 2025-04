El Teléfono del Lector

La Rioja Domingo, 13 de abril 2025, 11:07 Comenta Compartir

Menos trenes también a Barcelona

Comenzamos hoy la sección con la llamada de una lectora que quiere mostrar su opinión sobre un tema de plena actualidad en estas páginas: la frecuencia de trenes desde la capital riojana hacia otros destinos. Esta mujer recuerda que no es que ahora haya menos trenes a Madrid, sino que la región también ha visto reducido el número de trenes hacia Barcelona. Cita que antes de la pandemia, en La Rioja contábamos con dos trenes matutinos hacia la ciudad condal, que ahora han quedado reducidos a un solo tren a la seis de la tarde. Sugiere que también deberíamos tratar de recuperar esas posibilidades de viajar a Cataluña que nos interesan a muchos riojanos.

Retraso en el pago de subvenciones

Continuamos con otra llamada desde Logroño. En este caso, un lector, a raíz de leer sobre el retraso en el abono de las ayudas educativas municipales, quiere dejar constancia de que el retraso «es generalizado a la hora de pagar cualquier tipo de subvenciones por parte del Ayuntamiento de la capital riojana». «En nuestro caso, llevamos esperando que nos paguen una subvención de la ITE (Inspección Técnica de Edificaciones) de nuestro edificio desde 2019, la friolera de seis años. Y luego leo que el Consistorio tiene superávit, pero no sé ese dinero dónde está yendo», finaliza este lector.

Mala colocación de los adoquines

La siguiente llamada llega desde Logroño. Un lector afirma que paseando recientemente por el Espolón pudo ver cómo se recolocaban los adoquines que se habían levantado en el pavimento de la zona. «Yo soy alicatador de muchos años de profesión y creo que esos operarios no tenían clara la forma de hacerlo bien. Considero que necesitarían a alguien que les indicara cómo se deben colocar estas piezas correctamente, porque si no, en dos días ese suelo estará levantado de nuevo», opina.

Agradecimiento al servicio de Vascular

Seguimos con la llamada de Jesús María, que quiere mostrar su agradecimiento a los trabajadores de la segunda planta del Hospital San Pedro, en especial al servicio de Vascular y a la doctora Casco. Agradece tanto a médicos, como a enfermeras, auxiliares y a todo el personal por la forma en la que le han tratado durante las nueve semanas que ha estado ingresado en el centro hospitalario. Por todo ello, les desea toda la suerte del mundo.

Gracias tras muchos años de carrera

José Félix asegura haberse sentido aludido en una llamada publicada en esta misma sección el viernes 11 de abril. «Yo he llevado la realización de los informes radiológicos, de las placas simples, durante más de 14 años de todos los centros de salud de Logroño y sus alrededores, habiendo realizado más de 500.000 informes radiológicos. Hace tres meses he empezado a disfrutar de mi jubilación y ahora quiero agradecer a todos los médicos que me han enviado sus peticiones con los datos clínicos de sus pacientes, algo que es vital para dar un buen diagnóstico», concluye este lector.

Buen detalle en el autobús de la línea 10

Finalizamos con la llamada de una lectora de Logroño que quiere agradecer a los conductores de la línea 10, la de El Arco-Hospital San Pedro, que hace unos días recogieron la mochila escolar que su hijo se había dejado olvidada en el autobús. «Me gustaría agradecerles el detalle de que recogieran la mochila y la guardaran en su cabina para que nadie se la llevase», asegura esta madre.

... y La Guindilla Vandalismo en el parque del Ebro todos los fines de semana

«Así nos dejan el parque del Ebro cada fin de semana», dice el lector que remite las fotografías. El viernes «un grupo de chavales tirando botellas al aire, coches aparcados en un vado, en el soportal de la entrada al edificio, debajo de una residencia de mayores. El parking de la plaza de toros cerrado para los vecinos, pero no para los del botellón. Mi aplauso al Ayuntamiento y a su gestión».

