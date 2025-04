El Teléfono del Lector

La Rioja Sábado, 12 de abril 2025, 11:02 Comenta Compartir

«Trenes a 300 km/h, ¿para qué?»

La primera llamada del día viene sobre raíles. «Yo lo que quiero decir es que de nada nos sirve tener trenes de 300 km/h como se está poniendo por ahí, un dato que prometió no sé quién, si luego resulta que las vías del tren son de máximo de 50 km/h. ¿Para qué queremos tener trenes que pueden ir a 300 y luego no van a poder ir a más de 50? Lo que se necesita en La Rioja es que se actualicen las vías», comenta este lector. «Las vías tienen un montón de años y lo que hace falta son raíles y recorridos buenos para que puedan ir los trenes y con respecto a hace 40 años, antes había trenes cada 2 horas desde Miranda hasta Zaragoza. Paraban en un montón de pueblos, eran muy competitivos e iban más rápido que el autobús, pero ahora es al revés. Ahora el autobús es lento, pero es que el tren es más lento todavía porque va a paso de oveja y eso no puede ser», enfatiza.

Seis meses para cambiar de médico

La siguiente comunicante deja su punto de vista sobre los daños colaterales del cambio de centro de salud y de facultativo. «Me han mandado a La Villanueva. Yo me voy a quedar ahí, pero el médico que tenía en Gonzalo de Berceo tenía todo tardes menos una mañana. Yo quería algo así o por lo menos que tuviera dos tardes hasta las 20.00 horas, no hasta las 18.35 que tiene el doctor que me han asignado», introduce. «He llamado para cambiarme y me dicen que no puede ser porque tengo que esperar seis meses. Yo puedo esperar ese tiempo para cambiarme de ambulatorio, pero es que no es lo que quiero. Cualquier persona que ahora esté en cualquier ambulatorio, me imagino que se puede cambiar de médico sin esperar tanto. Eso es lo que yo necesito y no atienden a mi petición», concluye esta lectora que se enfrenta a todas las molestias derivadas del traslado a un nuevo centro.

«Invaden espacio y tapan otros negocios»

«Llamo para apoyar la opinión de una persona que el otro día decía que las terrazas invaden las aceras y la vista de otros de otros negocios que también pagan sus impuestos», expone esta vecina en relación a la polémica sobre el uso del espacio público. Y agrega: «Sobre todo le añadiría a esta persona que en la época del buen tiempo con las enormes de sombrillas que ponen, no dejan ver los escaparates de las tiendas que se encuentran detrás de ellas. Las que se encuentran en sitios donde no hay tiendas, pues bueno... pero las que se encuentran delante de otros comercios, impiden ver sus escaparates».

Contra el nuevo horario del tren

El siguiente lector censura la eliminación del tren que había a Madrid los domingos sobre las 19.00 horas. «Ahora, la gente que viene de fuera a visitar Logroño no tiene más remedio que tomar el de las 16.12, es que no les da tiempo ni a comer en Logroño; lo digo por los que tenemos hijos estudiando en Madrid que llegan los viernes por la noche y luego se tienen que marchar el domingo sin comer y casi no los vemos. No sé qué mal les produciría ese tren. A mí mucho que lo hayan quitado», relata.

De Logroño «solo quieren las perras»

Un aficionado «de toda la vida» a la pelota llama para quejarse amargamente del abandono secular al que someten las empresas el frontón Adarraga. «La última afrenta es no poner el duelo Darío-Zabala en Logroño. ¿Cómo es esto posible? Entiendo que solo les interesan las perras de San Mateo. Mientras tanto, a los aficionados riojanos que nos zurzan», expone. «Hablamos de un escenario y de una afición de primera que tradicionalmente maltratan. Es injusto», acaba sin ocultar su enfado.

... y La Guindilla «No necesitamos hacer títeres», pero sí el banco

«¿Por qué?», se pregunta un lector. «Nos han quitado un banco para poner estos artilugios», dice. Era del que disfrutaba si emprende un paseo desde la logroñesa calle Norte hasta la pasarela del Ebro. «Los mayores necesitamos descansar, no hacer títeres. Bastante hacemos el Tarzán en el autobús si arranca antes de sentarnos», apunta. Pide que lo repongan.

