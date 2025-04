El Teléfono del Lector

La primera llamada de hoy tiene que ver con la estación de autobuses de Calahorra y, sobre todo, con sus baños públicos «que merecen un ... cuidado y arreglo». «Se nos va la energía con la verdura y la Semana Santa ¿Y el resto.....? Digno de ver», indica el mensaje.

Listas de espera que no se gestionan

La siguiente queja alude a la gestión de los parkings para bicis dispersos por varios puntos de Logroño. «La mayoría se completaron al poco de ser instalados. Pasado el tiempo, los usuarios se han dado de baja y quedan libres plazas», prologa. «El problema es que la empresa se niega a gestionarlos. Cuando desde la aplicación te inscribes a una de las listas de espera puedes ver qué hay muchos usuarios interesados, yo quedé en el puesto 79 de uno de estos parkings. El problema es que nadie contacta contigo y ni que decir tiene que sigo en la plaza 79 del parking al que me apunté en diciembre», agrega.

Badén que 'no cumple'

El badén de la calle Sequoias vuelve a la sección. «La normativa establece que deben tener una zona sobreelevada central de 10 centímetros de altura y cuatro metros de longitud con dos rampas. Estas rampas no superarán el metro de longitud si el badén está en una zona limitada a 30 km/h, 1,5 metros para una limitación de 40 km/h y 2,5 metros para las zonas de 50 km/h. Otro requisito es que el borde la rampa, es decir, la distancia entre el asfalto y el principio de la rampa, no supere los 5 milímetros, importante para evitar daños materiales en los vehículos. Este badén no cumple según esta normativa. Está provocando que los coches se destrocen al pasar por encima de él».

Chavales en el parking de un supermercado

La lectora critica la «vergonzosa» situación que se crea los fines de semana en un supermercado de Valdegastea, en Logroño. «Chicos y chicas de unos 12 años que, con bicis y poca educación, se quedan en el garaje del súper en horario de apertura, entran y salen al interior del local en grupos de 20, no compran o si compran son un par de ellos, van al baño, entran, salen, gritan, pasan entre los clientes que hacen fila y empujan... una vergüenza». «Lo han tomado como rutina», remacha.

Disgusto por el cambio de médico

La comunicante censura el cambio de médico que ha sufrido a cuenta de la apertura del centro de salud de la Villanueva. Ella, dependiente, se ha encontrado con que su documentación la han mandado a la Villanueva y sus primeros contactos con su médico no han sido especialmente satisfactorios, de manera que ya ha enviado cartas de queja por la situación a que se ha visto abocada. «Con esto me van a matar, que es lo quieren, que nos vayamos muriendo de los disgustos», dice.

Los baches del Camino Viejo de Alberite

Una lectora cuenta que «esta tarde se ha salido un coche en el Camino Viejo de Alberite de los baches que hay». «No se puede ir ni andando», avisa. «¿Qué pasa que con el Ayuntamiento? ¿No tiene más que cascajo para echar a los agujeros? No se puede estar así».

Rebajes de bordillos

«Me veo en silla de ruedas por una operación reciente y ahora empiezo a moverme un poco por casa y me sacan a la calle en una silla de ruedas. Ahora me doy cuenta de las quejas de otros por el mal estado de los rebajes de los bordillos en los pasos», explica el último lector. «No pueden estar peor. Yo me muevo por el entorno de Huesca, República Argentina y Duques de Nájera y estaría bien que algún responsable los mirara».

... y La Guindilla Basura desperdigada fuera de los contenedores

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Ramírez de Velasco de Logroño. En esta zona de la capital riojana que hace esquina con Murrieta se encontró, en concreto, un montón de basura y plásticos desperdigados fuera de los contenedores habilitados. Ante esta situación solicita, a quien corresponda, una solución para evitar que se afee la imagen de la ciudad.