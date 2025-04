El Teléfono del Lector

La Rioja Viernes, 4 de abril 2025, 12:14 Comenta Compartir

Un sentido agradecimiento

«Soy la madre del chico que tuvo un accidente cuando practicaba calistenia en la plaza del parque México. Me tomo un momento para agradecer de todo corazón a las personas que estaban allí y que le brindaron su ayuda, especialmente a las madres que lo atendieron mientras llegaba la ambulancia. También quiero expresar mi profunda gratitud al personal de la ambulancia y a la Policía por su rápida respuesta. Además, agradezco sinceramente a las enfermeras y médicos de urgencias por su atención y profesionalidad». Así arranca la sección de hoy.

No son horas para ver el fútbol

Seguimos con balompié. «Tengo más años que el banderín de un córner y sé quién es el trencilla», arranca el lector. «Lo que no tolero es que, apalancados en la tontería de las necesidades de televisión, pongan unos horarios infames para el ver el fútbol», expone. «Ya vale con la excusa de la tele. Lo que tienen que hacer es programar el fútbol a horas 'normales', horas 'lógicas', horas 'a la europea'. No puede ser que un partido empiece hoy y acabe mañana, es intolerable», prosigue. «Se van a cargar este deporte. A la gente joven ya le cuesta trabajo mantenerse centrada en una actividad durante tanto tiempo. Que se lo hagan mirar. Por otra parte, el que es socio o trabaja, si su club va a jugar, digamos a las seis de la tarde, ya se organizará, seguro y, en relación a las audiencias, pues más o menos lo mismo. El que es de fútbol, verá el partido y el que no, pues no».

Bares sin baños a piso llano

Dice este lector que le parece «vergonzoso» que haya bares que no tengan baños a piso llano. «creo que, conforme a las normas de accesibilidad, deberían tener unos baños adaptados y no tener que subir o bajar escaleras para ir a los servicios», expone. «Me parece que el Ayuntamiento debería tener una legislación conforme a los nuevos tiempos y que se cumpla una normativa como en el caso de los ascensores, pongo por ejemplo. También observo que hay bares que un día estuvieron cerrados y ahora vuelve a abrir que no adaptan los aseos. Veo a mucha gente mayor que se apaña mal para subir y bajar escaleras».

«Muchísimas gracias para Eva»

Con los pelos como escarpias te deja la siguiente llamada: «Estuve con mi madre en Urgencias desde las 6.00 hasta las 12.00 y en el cambio de turno de las 8.00 de la mañana, entró una chica menuda llamada Evita que trató a mi madre como si fuera su propia madre. Esta llamada es para agradecerle el trato que tuvo con mi madre tras sufrir una aparatosa caída... Cómo la trató... algo totalmente increíble, increíble. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Cómo manejaste las urgencias, cómo lo manejaste tú», dice emocionada. «Muchísimas, muchísimas gracias», reitera y concluye: «Ojalá todos todos los pacientes que entren de urgencia fueran tratados como mi madre. Muchas gracias, Eva. Espero que te vaya la vida de maravilla».

Población excesiva de cormoranes

«Llamo porque soy un gran aficionado a la pesca, especialmente en el Najerilla. Acaba de abrirse la veda y la población de truchas está en declive en los ríos. Vas a Mansilla o Anguiano y está lleno de cormoranes, esa es mi queja, que la Federación de Caza y Pesca debería hacer algo con estos animales que son totalmente de dañinos contra la trucha. Son alóctonos y se deberían tomar medidas urgentes porque están los ríos llenos de cormoranes y van a acabar con las truchas y con la actividad deportiva. Da igual que haya veda, ellos comen todos los días. Creo que es urgente», concluye.

Un inodoro abandonado a plena luz del día en Logroño

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle Ronda de los Cuarteles de Logroño. Allí se encontró, mientras transitaba por esta zona por la mañana, con un retrete viejo y bastante sucio que alguien dejó abandonado. «Una exposición al aire libre», afirma con ironía antes de lamentar «qué pena de ciudad». Todo un acto incívico que espera que no se vuelva a repetir.

