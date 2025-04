El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Miércoles, 2 de abril 2025, 10:16 Comenta Compartir

Un sistema de aljibes para la ciudad

Arranca la sección con una advertencia. «Es posible que ahora eso de la sequía tenga un significado hueco, pero no es menos cierto que la ... capacidad de atesorar agua y proveerla cuando falte es algo tan viejo como los nabateos. Es quizá ahora, cuando nadamos en la abundancia cuando haya que pensar en medidas alternativas para el futuro y me refiero a sistemas de riego óptimos, explanadas con sombras y por qué no un sistema de aljibes que recolecten el agua de los tejados de las casas que simplemente se van a Tortosa», expone. Se construyen nuevas áreas, se abren espacios para polígonos... Se habla de edificios verdes, con placas y molinos, incluso, pero ¿qué hay del agua?», se pregunta para terminar.

Papeleras para Bretón «Faltan papeleras o contenedores en la calle Bretón de los Herreros, la cantidad de gente que pasa por ahí o está en las terrazas necesitan un sitio para depositar servilletas, papeles, etc. Que se queda todo tirado por el suelo», relata brevemente. Billetes de tren caros y con pocas opciones Esta llamada viene sobre raíles. «Muy bien lo de los trenes que han puesto nuevos para ir a Madrid, pero tengo que decir que no nos dan muchas opciones de sacar los billetes. Solamente nos dan opción para sacarlos en menos de un mes. No es tanto tiempo como para sacar los billetes pues es para mayo o junio, con lo cual nos salen carísimos. Además son unos precios increíblemente altos para el mal servicio que hay, porque muchas veces coges el Alvia de Logroño a Madrid, está estropeado, no llega, te paran en Calatayud dos horas, etc.», cita. Desde Calahorra coinciden con los precios elevados. «Me alegra que se ponga en marcha el tren por Haro, pero «no hace falta vestir un santo para desvestir a otro y reducir las opciones de viaje a Madrid desde La Rioja Baja». Más información sobre este tema. Pérdidas y pérdidas, pero no para todos «En Logroño, un día tras otro, nos sorprenden con pérdidas para los vecinos muy cuestionables. Un día se pierde el lanzamiento del cohete y la ubicación de las casas regionales; otro, la ciudad del envase; otro, el carril bici de avenida de Portugal y Duquesa de la Victoria y más de 6 millones de euros devueltos a Europa. Otro, sobreviene el problema del suelo en la fase uno del soterramiento, dejando atrás la dos y la tres. Otro, el edificio de Bosonit. Otro día, la pérdida de la jornada de la poesía... Y así, todos los días, uno tras otro», relata. «Lo único que no se pierde es la subida del sueldo de los políticos y concejales. Esto ya resulta agresivo e intolerable para los riojanos, logroñeses y visitantes», concluye. «No es cuestión de números»... ...«Es cuestión de derechos humanos», dice antes de referirse a los menores inmigrantes que se pueden acoger. «Ignoro la cifra exacta porque las informaciones que nos dan son a veces inexactas o no se entienden bien. ¿Podemos acoger solo a ocho o diez? Aparte de que me gustaría que lo aclararan, creo que no es cuestión de números sino de capacidad de acogida. Yo creo que es cuestión de derechos humanos», señala el mensaje. Más información sobre este tema. ¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com ... y La Guindilla El punto de bicicletas de Las Ranitas, «un despropósito» Ampliar Una lectora no entiende la razón de que se haya ubicado un punto de préstamo de bicicletas municipales junto a Las Ranitas, «un lugar que debería estar cuidado y protegido». Y se pregunta si acaso no se podía haber colocado en la recién estrenada Sagasta o quitando un aparcamiento de coche en Muro de la Mata o en Miguel Villanueva. «Es un despropósito ponerla allí», opina.

