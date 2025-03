El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Lunes, 31 de marzo 2025, 09:38 Comenta Compartir

«Nueva tomadura de pelo» ferroviaria

La primera llamada de la sección hace referencia al nuevo tren que, a partir del 11 de abril, unirá el trayecto Logroño-Madrid a través de Miranda de Ebro. «Enhorabuena por este nuevo servicio, pero seguimos en las mismas», encabeza su opinión una vecina de la capital riojana. Explica que «solo se pueden comprar billetes con un mes de margen; no nos dan opciones para dentro de dos o tres meses, y el viaje es carísimo. Me parece increíble que nos estén tomando el pelo, como siempre. Nos toman por tontos o nos tratan como tontos».

Precios desorbitados y descontrolados

«Llevo más de tres meses comprando los plátanos en la misma cadena de supermercados a 1,49 euros el kilo y el pasado jueves los mismos plátanos costaban 2,99 euros. Y el bacalao al punto de sal subió 3 euros en dos días». Este logroñés pone solo un par de ejemplos de lo que más le llama la atención de la cesta de la compra. Y se pregunta: «¿Dónde están los inspectores de consumo, que no pasan por supermercados y pequeños comercios para cotejar las facturas de compra del producto y de su venta al público, y así comprobar si se ajustan al margen de beneficios? Porque se están pasando siete pueblos».

Respuesta desde el Carpa a una usuaria

En respuesta a la logroñesa que hace dos días aseguraba haberse ido del Carpa sin sacarse sangre, tras hora y media de espera, una de las profesionales del centro le responde. «Siento la molestia de esta señora, pero la gente que va allí, la mayoría preoperatorios, no esperan mucho porque cada cuarto de hora se citan cinco o seis pacientes. También atendemos a pacientes de otras especialidades y de Atención Primaria. Siento mucho la mala experiencia de esta logroñesa, me gustaría saber en qué momento y qué día se personó, porque aquí se intenta solucionar los temas de los pacientes lo más rápido posible y la gente no se marcha sin su prueba diagnóstica».

Sobre la supresión de las Jornadas de Poesía

Una aficionada a la poesía nos escribe desde Logroño para lamentar la desaparición de las Jornadas de Poesía en Español, a su parecer «una actividad con mucha personalidad». Explica que «hay otras propuestas poéticas a lo largo del año y algunas muy interesantes, pero ésta destacó desde el principio. Hay que ser muy atrevidos para decir que el nuevo festival de conferencias que sustituye a estas jornadas responde a un cambio de formato cuando, en realidad y lamentablemente, no tienen nada que ver. Es evidente que los actuales responsables no habían acudido nunca a las Jornadas de Poesía. Se creen que pueden decir cualquier cosa porque piensan que somos bobos».

Una donación que se quedará en intención

La plataforma Bienvenidos Refugiados acaba de poner en marcha una campaña de recogida de ropa para los migrantes. La lectora que nos llama quiere colaborar con mantas y algún abrigo, pero dada su edad no puede hacerse cargo del traslado. «Me han dicho que tienen poca gente y no pueden encargarse de la recogida a domicilio. Lo entiendo pero no lo comprendo», concluye.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Cartel que indica cómo llegar al ferial los 365 días del año»

Un vecino de Logroño nos envía esta imagen en la que se ve un cartel que indica cómo llegar al ferial. «Alguien que no sea de Logroño pensará que esta ciudad tiene un ferial los 365 días del año..., salvo que el cartel indicase dirección al Ayuntamiento», comenta con ironía, y añade que es hora de «revisar los carteles, indicadores y planos que hay colocados en la ciudad».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.