La sección de hoy comienza con buen sabor de boca. Con una llamada en forma de agradecimiento. Es el que realiza un lector a la ... Banda de Música de Logroño por el concierto ofrecido el pasado día 16 de marzo y que llevaba por título 'Sonidos de la tierra'. «Infinitas gracias», inicia el remitente su mensaje. «Fue un verdadero y maravilloso espectáculo», apostilla. El lector extiende su mensaje de gratitud a «los nuevos y a los antiguos componentes» de la agrupación musical. «Con mención especial a las dos flautas traveseras», remata.

Tres sugerencias para Logroño

El siguiente interlocutor quiere lanzar tres «importantes» sugerencias con asuntos relacionados con Logroño. La primera tiene que ver con la remodelación de la Glorieta del Doctor Zubía, en la que, recuerda el remitente, «antiguamente» había un bar. «Se podría recuperar», opina. La segunda, mientras, está relacionada con la gastronomía. «Hace años que no se celebra el famoso concurso de pimientos rellenos en San Mateo, ¿no se podría volver a poner en marcha?», se pregunta, antes de proceder con la tercera, y última, sugerencia. «La plaza de toros de Logroño no reúne ni las más mínimas condiciones de seguridad para los usuarios», apunta. «Tiene una pendiente muy grande para subir a los tendidos y no hay ninguna barandilla central para poder agarrarse;mucha gente ha bajado rodando por las escaleras», añade. «Se solucionaría con la instalación de esa barandilla central», concluye.

Queja sobre el cambio de centro de salud

Los cambios en la atención de los centros de salud son objeto de diversas quejas. En esta ocasión, se pone en contacto con el Teléfono del Lector una vecina de Logroño que explica que, hasta la fecha, le correspondía el centro de salud de Gonzalo de Berceo y que, a partir de ahora, le habían desplazado a La Villanueva. «Tengo 71 años de edad, vivo sola, y me han mandado al nuevo centro de salud, que me pilla a casi media hora de casa», lamenta la remitente. Ante esta situación, quiere expresar su «enérgica» queja. No entiende cómo, «estando al lado del ambulatorio de Gonzalo de Berceo», le mandan a otro que se encuentra «mucho más lejos» y al que le resulta «mucho más incómodo» acudir.

Gracias a Gonzalo Capellán

Llega un nuevo agradecimiento a la sección. Está dirigido a Gonzalo Capellán y lo envía una de «las funcionarias sanitarias» de la Comunidad Autónoma tras la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno regional. «Nos recibió, le expresamos tanto nuestra situación laboral como nuestras quejas y nos escuchó muy educadamente», se congratula. «Esperamos una pronta respuesta por su parte», finaliza para reiterar su agradecimiento.

«No entiendo cómo la gente es tan incívica»

La remitente de la última llamada cuenta que el pasado domingo caminó hacia el refugio de Bonicaparra, en la Sierra de la Demanda. Según detalla, no le gustó nada lo que se encontró al llegar a dicho enclave. «No entiendo cómo la gente que ama el monte puede destrozar las cosas que no son suyas», se queja para contar después que «hace un par de meses» reformaron esa estancia. «Pusieron luz, utensilios, menaje e incluso baldas con libros», enumera la persona que envía el mensaje a esta sección. «Y nos lo hemos encontrado muy sucio, con el botiquín roto y con el menaje y los libros tirados en el suelo», añade. «No sé cómo la gente es tan incívica;es una pena», resume su malestar.

... y La Guindilla Basura desperdigada en el barrio de Bodegas de Entrena

El remitente de esta fotodenuncia quiere denunciar el «deplorable» estado en el que se encuentra el barrio de Bodegas de Entrena, en el que hay una gran cantidad de basura esparcida. Por ello, pide, a quien corresponda, una solución al respecto. «A ver si algún día lo hacen. Veo los pueblos así... y me pongo malo», concluye este lector a la espera de vislumbrar un cambio.