Primer día de desplazados en La Villanueva

La Villanueva ha abierto sus puertas este lunes a los médicos y pacientes desplazados del Joaquín Elizalde, Gonzalo de Berceo y Espartero para completar, con ... los del Rodríguez Paterna que ya llevan unas semanas siendo atendidos, el centro de salud más grande de la capital, con cerca de 20.000 cartillas y con 44 profesionales sanitarios.

Y, como todos los primeros días, las sensaciones fueron encontradas. Algunos de los casi 10.000 recién llegados, tras confirmar que mantendrían su médico, se mostraban muy satisfechos. Otros, ante los cambios, mostraban resignación. Y, por último, había también enfados considerables.

Molestias que, en ocasiones van por dentro y en otras se transforman en reclamaciones. La gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha cifrado este lunes en 400 estas quejas «que serán estudiadas una a una». «Parece una cifra muy grande, pero no llega al 2% de los usuarios», ha asegurado.

Este lunes la diferencia más evidente con cualquier otro día de La Villanueva era la fila en la zona de Admisión. «Hemos reforzado con dos administrativas más para que vaya con la mayor fluidez y también hemos añadido otras dos administrativas al centro de cribado para las reprogramaciones de cita que se mantendrán durante unas semanas o lo que se necesite», ha incidido Ganuza.

Sin embargo, las manos no eran suficientes para atender con celeridad a aquellos que necesitaban una cita, que habían sido convocados a ella o que querían conocer a su nuevo médico. «Hemos estado más de tres cuartos de hora esperando a ser atendidos», ha explicado Joaquín Roldán a las puertas de La Villanueva, donde la fila superaba las veinte personas.

Después de superar esa primera criba de Admisión, tocaba la prueba de fuego. Y ahí, como en botica, un poco de todo. «La atención, como siempre ha sido fenomenal y yo estoy muy contento porque a mi nieto le va a seguir atendiendo la misma médica que en el Joaquín Elizalde. Era lo que queríamos porque recibió un trasplante y estamos muy felices con su médica», ha comentado Rodrigo López.

Ampliar Joaquín Roldán y Rosa María Ojeda, procedentes del Gonzalo de Berceo, este lunes en La Villanueva. S. T.

No feliz, sino resignado, se mostraba Ángel. «Es muy difícil cualquier cambio. Han hecho lo que han considerado y habrá que aceptarlo. Nosotros estábamos muy bien con nuestro médico, pero ahora hay que esperar un plazo de seis meses para decidir si se cambia», ha añadido este usuario que este lunes ha logrado que una cita que tenía programada se mantenga en La Villanueva... pero con nuevo facultativo.

Más crítico era Nacho. «En la carta nos han engañado porque nos dicen que debemos esperar seis meses, pero no dicen que luego tenemos que pedir permiso a nuestra antiguo doctor por si tiene plazas o que si hay una urgencia no nos atenderá nuestro antiguo centro de salud, sino desde La Villanueva», ha analizado tras salir de consulta con un nuevo galeno. «En cinco años llevo cinco cambios de médico. Lo primero que me ha preguntado es qué me pasaba y le he dicho que lo mirase en el Selene, que ahí está todo», ha incidido con evidente cabreo este vecino de Gran Vía que, además, sumaba el enfado por los retrasos. «La cita de hoy la pedí hace trece días. Tenía una infección de oído y me he tenido que automedicar», ha añadido.

Molesta, pero dando un voto de confianza a su nuevo médico, estaba Rosa María Ojeda. «Estaba muy a gusto con mi anterior médica y enfermera. Ahora nos han cambiado y hoy he conseguido hablar con él. Me ha atendido con mucha amabilidad», ha abundado.