El Teléfono del Lector

La primera llamada del día trae una nueva visión a la que se ha visto últimamente sobre la polémica del cartel de Semana Santa. « ... Me da pena que una fiesta de interés turístico nacional se vea empañada por el cartel». A lo que añade que «está bien y se le ha dado trabajo a pintores riojanos». Su conclusión es que «hay que dejar los rifirrafes, porque están de más y hay que disfrutar de la Cuaresma y la Semana Santa».

Sin parking en el Hospital de La Rioja

La siguiente llamada deja una queja muy repetida estos días: la falta de aparcamiento en el Hospital de La Rioja. Son varios los empleados que telefonean para mostrar su descontento porque «se hace difícil llegar a los turnos de trabajo, no se puede aparcar en aquellas zonas que están habilitadas y tampoco ofrecen solución».

Opiniones sobre el nuevo centro de salud

Como respuesta a otro de los lectores, quiere mostrar que no se queja por el cambio al centro de salud La Villanueva, sino porque «debido a ello estoy a media hora del médico cuando antes me pillaba a diez minutos. Además no tengo ningún bus que me acerque». Por otro lado, en el barrio logroñés de Madre de Dios han recibido con disgusto la novedad.«Estoy contenta con mi médico, y no entiendo por qué tengo que cambiarme a un centro donde no conozco a nadie ni sé quién va a atenderme», dice la comunicante en relación a la apertura de La Villanueva. Aprovecha su llamada para añadir también que «hay nuevos grafitis en alguna de las calles y resulta necesario limpiarlos».

Los módulos de Villamediana

Una lectora se queja de la licitación de los módulos de Villamediana, sosteniendo que lo que «se necesita es la construcción de un instituto en condiciones, con todos los cursos y aulas adaptadas a las asignaturas necesarias».

Una de cal y otra de arena

El siguiente mensaje agradece la atención médica que ha recibido el comunicante vía telefónica. Asimismo, y coincidiendo con otra de las llamadas, también censura el cambio de centro de salud porque «está bastante lejos para las personas mayores».

Un departamento que no responde

El siguiente comentario afea la labor del departamento de Diversidad de Educación. «Les llamas continuamente y más de la mitad de las veces no te cogen o te contestan diciéndote que te llamarán, pero luego no lo hacen», expone. «Quizás es porque tienen muchas llamadas», concede para, en cualquier caso, «pedir que me atiendan bien».

Preocupación por la procesionaria

Llega la época de la procesionaria y con ello la preocupación de muchos logroñeses. Sobre todo de zonas como el parque San Miguel y el Juan Gispert, donde ya se han detectado algunas. «No he visto que los árboles estén cuidándose de una especie que supone mucho peligro tanto para los animales como para niños», avisan.

Más luz en algunas zonas de Logroño

La última llamada reclama «más iluminación desde la pasarela de Las Gaunas al parque de La Vendimia». «Por la noche no se ve apenas, y no me da seguridad. Sería genial que pudieran poner más farolas en esa zona», solicita la lectora. Una petición que también se traslada a la pasarela que hay entre el parque SanAdrián y La Cava.

... y La Guindilla «Si no lo arreglan, que rellenen las juntas para evitar caídas»

La imagen de hoy nos obliga a mirar el suelo, en concreto, el de la zona de juegos del parque logroñés de La Cometa. «Se encuentra en un estado lamentable», dice el lector que envía la fotografía. Se puede ver que está rasgado, decolorado e incluso le faltan algunos pedazos por lo que se pide «que si no van a arreglarlo, por lo menos se rellenen las juntas para evitar caídas».