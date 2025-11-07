Tabaco en la puerta del colegio y retrasos en citas médicas, en el Teléfono del Lector de hoy Estas son las preocupaciones de nuestros lectores

Agradecimiento tras su rescate

Empezamos hoy la sección en Ribafrecha con un agradecimiento de Rosario Zorzana Ortega, que quiere reconocer el trabajo de todos los que le ayudaron el día de su accidente en el barranco del Val. Su mensaje va dirigido «a los familiares que acudieron en el primer momento; a la ambulancia por su rápida llegada y por la atención profesional y humana con la que me asistieron; a los bomberos por su esfuerzo y dedicación al rescatarme en un terreno tan complicado; a la Guardia Civil por su coordinación y serenidad y eficacia durante todo el operativo transmitiéndome calma y seguridad en un momento tan difícil y, por supuesto, a los sanitarios que continuaron cuidándome con paciencia, empatía y profesionalidad durante mi recuperación. Gracias a todos por vuestro trabajo, entrega y humanidad. Nunca olvidaré la ayuda que me brindasteis».

«Sin su esfuerzo no tendríamos residencia»

Desde San Vicente de la Sonsierra, José Ramón desea ponderar a dos personas clave en la creación la residencia de ancianos Virgen de los Remedios. «Carmen Barberá otorgó sus propiedades y sus dineros y Carlos Esteban, el párroco de entonces, el que corrió con el gasto», destaca. «Sin su esfuerzo no tendríamos la residencia;labor bien hecha, por los frutos los conoceréis», comenta para recalcar:«Habéis resuelto positivamente la vejez de muchas personas entre otras la de mi mujer y la mía». Al cumplir dos años de usuario, el lector cree oportuno evocarlos y hacer público este agradecimiento «que extiendo a todos los que os ayudaron en tamaña empresa y al equipo profesional que nos sirve y nos aguanta».

«Santa paciencia» en una pastelería

El siguiente mensaje quiere agradecer a una pastelería de Logroño ubicada en avenida de la Solidaridad «por la santa paciencia que tuvieron el día de Halloween atendiendo a nuestros hijos». «La cosa es que tenían unas galletas tan ricas en el escaparate que se crearon filas y filas para entrar», dice. «La señora que atiende, que es entrañable, se portó magníficamente dando chucherías a pequeños y mayores», concluye.

Buena organización en Azofra

La siguiente comunicante desea «poner un diez» al pueblo de Azofra por «la organización y participación» durante la fiesta de Halloween. «Qué bien estuvo el día», insiste para remachar:«Niños y grandes lo pasamos genial;a seguir así».

Mejora de los caminos en Lardero

Álvaro insta al Ayuntamiento de Lardero a que «se ponga las pilas con los caminos, especialmente el Camino Viejo de Villamediana de Iregua, que está desastroso a mas no poder desde el cruce con el Camino Viejo de Alberite hasta la pasarela peatonal y no lo han arreglado nunca». Según comenta, «pasa muchísima gente por ahí, paseantes, ciclistas, coches a huertas, etcétera y hay agujeros que parece un campo de minas».

Citas que no llegan

«Me parece vergonzoso que Oftalmología siga yendo tan mal como siempre, un año de retraso para una cita sucesiva», censura la lectora. «Está claro que no sirve de nada quejarse por escrito, en atención al paciente no hacen nada; mi última queja fue en junio de este año y estamos a noviembre», explica a modo de colofón.

Humo en los colegios

Para concluir, Samuel afea que a las puertas de colegios e institutos «fumen estudiantes y sobre todo profesores, que dan un ejemplo pésimo», sin dejar de recordar que la ley lo prohíbe y debe sancionarse esta actuación.

... y La Guindilla Coches aparcados en doble fila y en dirección contraria

Ampliar

«El zigzag de todos los días en Maristas. Aquí nadie respeta nada». Así comienza la queja de un lector, que asegura que en esta zona de Logroño «ya no solo vale con invadir un carril, sino que encima aparcan en doble fila y en dirección contraria». «El día que tenga que pasar una ambulancia de urgencia por allí no podrá hacerlo», dice con preocupación.

