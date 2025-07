El servicio de taxis, la piscina de Las Norias y otras quejas del Teléfono del Lector

El primer lector de hoy quiere, primero, dar las gracias «por el buen servicio que dan las bibliotecas públicas». «Pero lo que no entiendo es ... por qué durante los meses de julio, agosto y septiembre no hay servicio público de biblioteca durante los fines de semana. Hay muchos que solo podemos estudiar durante el fin de semana, ya que trabajamos entre semana. ¿No se puede hacer nada? ¿Incluso pagando?».

200 personas con billete, tiradas

«Es una vergüenza que unas 200 personas con billete no hayan podido realizar el viaje Logroño-Zaragoza de las ocho y media de hoy domingo (por el pasado día 29), y no se les haya dado ninguna solución. Por lo visto tampoco había autobuses para hacer el recorrido. Cada uno se ha tenido que buscar la vida como ha podido para llegar a su trabajo, examen o vuelo de avión, con el consiguiente gasto extra, que desde luego Renfe no asume. Y ya van muchas veces», termina el comunicante su mensaje.

El cierre de Lobete durante el verano

«Hasta hace dos años, tras las elecciones municipales, las tres piscinas cubiertas de Logroño se cerraban un mes cada una en verano para hacer sus reparaciones. Así quedaban dos piscinas disponibles todos los meses del verano. Este verano y el pasado cierran la piscina de Lobete julio y agosto; el año pasado era por obras de mejora y este año no hay justificación. Muchos acudimos por razones de salud y dejar de hacerlo dos meses nos es muy perjudicial», señala un lector. «Hay que abrir más piscinas cubiertas en Logroño, y aunque sean deficitarias, lo serán como otros deportes con más repercusión mediática, pero que no llegan a tantos usuarios. De octubre a junio, las tres piscinas están saturadas con cursillos y entrenamientos», apunta.

Sobre el servicio de taxi

«Quiero manifestar mi enfado en relación al servicio de taxis. Es nefasto», dice el siguiente mensaje. «Por circunstancias tengo familiares estadounidenses pasando unos días en Logroño y se han quedado estupefactos del mal funcionamiento. Te tienen al teléfono más de media hora, eso con suerte de que te cojan... lo que significa que tienes que tomar otro medio de transporte y no llegas a tiempo con el consiguiente perjuicio. Es inconcebible», concluye la llamada.

El agua de la piscina de Las Norias

El agua de las piscinas de Las Norias suscita la próxima llamada. «Este sábado fuimos la familia a bañarnos. Además de nuestra sorpresa al ver que la piscina olímpica estaba cerrada al público, otra pega fue la suciedad del lago de alrededor, con hojas, plásticos, pelos, y el agua turbia. Creo que al ser unas piscinas municipales tenían que estar a la altura, puesto que todos los visitantes ven en pésimas condiciones el agua. Espero que tomen medidas».

«¿Tan difícil es un baño y tranquilidad?»

Seguimos en el complejo deportivo municipal de Logroño. «En Las Norias muchos ciudadanos buscan refrescarse y tranquilidad, pero cada vez es más difícil porque ha habido dos fines de semana con campeonatos. El primero fue de frisbee, con parte del recinto vallado y muchos participantes. Este fin de semana, en plena ola de calor, competiciones de natación. La piscina olímpica estuvo cerrada para los usuarios y los del bombo estuvieron haciendo ruido, mucho ruido. Por favor, Las Norias es para sus socios y no para campeonatos de todo con los del bombo incluido. Solo buscamos un baño y un poco de tranquilidad. ¿Es tan difícil?».

... y La Guindilla Poco mantenimiento en algunos parques de Logroño

«Los parques son una de las mejores cosas de Logroño, pero cuando veo cosas como la de la imagen, muy común en varias zonas del parque San Miguel, da la sensación de una falta de mantenimiento importante. Parece que les da igual y esto hará que las raíces acaben levantando los adoquines. Día a día se puede ir solucionando. Esto no es algo exclusivo de San Miguel», expone un lector.