El servicio de reparto sostenible para el comercio de Logroño, desierto tras tres licitaciones fallidas El PSOE critica que se haya reducido el importe del contrato, de 15.000 a 12.000 euros, el tiempo de prestación y el espacio de almacén

Javier Campos Logroño Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

Sin ofertas pese a haber interés. Al menos así lo explica el PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, que ha desvelado que el servicio de reparto de última milla para el comercio local (con ciclos de carga ubicados en el mercado de San Blas), de momento, va por su tercera licitación fallida. «Vemos con preocupación cómo se han sucedido tres procesos para la puesta en marcha del proyecto, y las tres han quedado desiertas», ha puesto de manifiesto este lunes el concejal socialista Álvaro Foncea.

El principal grupo de la oposición municipal ha criticado que durante su tramitación «hemos observado la bajada del importe de licitación, pasando de casi 15.000 euros a menos de 12.000 más IVA; también se ha reducido el tiempo de prestación del servicio, de siete a cinco meses y medio; y además se ha recortado el espacio destinado a almacén, de 125 a 50 metros cuadrados».

Desde el PSOE, en ese sentido, se ha recordado que el pasado mandato el gobierno local «consiguió 470.000 euros de fondos europeos para la descarbonización del reparto comercial de última milla» dentro del proyecto piloto 'Decarbomile', con la capital de La Rioja siendo seleccionada junto a Nantes, Estambul y Hamburgo para el desarrollo de un sistema de distribución que reduzca las emisiones de carbono (con plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026).

De hecho, el PP presentó a principios de este año un primer 'hub' de reparto sostenible de paquetería, ubicada frente a los edificios de la Comandancia, primera de las tres fases o casos de uso que contempla el proyecto completo, dejando para una segunda el espacio logístico emplazado en el mercado de San Blas (donde ya se almacenan distintos equipos). Así se anunció, de hecho... pero poco se ha visto hasta la fecha.

«Entendemos que ésta debería ser una de las apuestas firmes de la acción de Conrado Escobar, sobre todo porque estamos ante un proyecto que tiene al pequeño comercio como protagonista y que tiene su sede principal en la plaza de abastos, epicentro comercial del Casco Antiguo», ha sentenciado Foncea, quien ha pedido al gobierno local que «impulse de forma decidida el reparto con ciclos de carga, lo que situaría a Logroño como una ciudad pionera en Europa en este tipo de iniciativas».

Foncea cree, además, que un impulso al reparto de última milla para el comercio minorista «es algo que es perfectamente coherente con la aspiración de convertir a Logroño en Capital Europea del Comercio de Proximidad», de ahí que «no entendamos cómo el alcalde afirme que nuestra ciudad se reconcilia con el comercio, mientras mantiene la base logística de este reparto cerrada a cal y canto».

Por ello, los socialistas logroñeses apuestan por medidas urgentes como «la cesión municipal gratuita del espacio para este tipo de actividad (ya sea el de la plaza de Ángel Bayo o el habilitado en el mercado de abastos), o la planificación a más largo plazo de este proyecto piloto para evaluar su consolidación».