Víctor Puri junto a Miguel Jiménez durante su actuación en la Casa de Andalucía. Irene Jadraque/Sadé Visual

Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño

El joven cantante agrada al público en su segundo concierto de San Mateo, ofrecido en la noche del miércoles en la Casa de Andalucía

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:46

Que a la gente le gusta el 'flamenquito' parece una realidad durante este San Mateo en Logroño. Víctor Puri ofreció su segundo concierto ... de las fiestas en la Casa de Andalucía, no tan llena como con Los Calis, pero con bastante público, después del que ofreció el pasado lunes en la plaza del Mercado. El cantante logroñés estuvo acompañado sobre el escenario de Miguel Jiménez a la guitarra y de Keko Galindo a la percusión. «Aquí estoy con mi garganta que la tengo que rematar del todo», advirtió Puri.

