Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño

Que a la gente le gusta el 'flamenquito' parece una realidad durante este San Mateo en Logroño. Víctor Puri ofreció su segundo concierto ... de las fiestas en la Casa de Andalucía, no tan llena como con Los Calis, pero con bastante público, después del que ofreció el pasado lunes en la plaza del Mercado. El cantante logroñés estuvo acompañado sobre el escenario de Miguel Jiménez a la guitarra y de Keko Galindo a la percusión. «Aquí estoy con mi garganta que la tengo que rematar del todo», advirtió Puri.

La suya es una música alegre y movida. Y cuenta con seguidores que esperaron su concierto en primeras filas antes de comenzar. Incluso fans de Soria, aunque de donde desciende es de los pueblos burgaleses Huerta de Arriba y Tolbaños de Arriba. Canciones propias como 'Dos lunáticos', 'El aprendiz' y 'Mi principio' se mezclaron con versiones de Manzanita, Gloria Stefan, Son by Four... pero el grueso del repertorio fue el de su disco 'Ahora'. En general fue una música de sentimiento, si bien, como no se habían retirado las mesas, mucha gente todavía permanecía sentada y fueron pocos los que pudieron bailotear, sobre todo cerca del escenario.

Ampliar Víctor Puri durante su actuación en la Casa de Andalucía. Irene Jadraque/Sadé Visual

Pero fue bonito comprobar cómo un artista local congrega a tanto público y lo hace disfrutar. Más aún si, como es el caso, el cantante es un barrendero de Logroño que lucha por el sueño de actuar e interpretar sus canciones, de apenas 30 años y formado en la Escuela de Jotas de La Rioja. Probó suerte en el programa 'Bamboleo' de la televisión gallega y lo ha intentado en 'Operación Triunfo' y 'Got Talent'. Víctor Puri cuenta con desperpajo sobre las tablas y futuro por delante.