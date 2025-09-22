Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo Ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado Galeno

Un joven que este domingo fue golpeado por una vaquilla en la Ribera tuvo que ser trasladado en el helicóptero medicalizado Galeno hasta el hospital de Txagorritx de Vitoria, según informa Europa Press.

El muchacho sufrió una fractura craneal participando en el primer día de las vaquillas de San Mateo.

Cruz Roja ha informado de que, en el transcurso del evento se atendió a tres personas, un espectador del público y dos participantes del acto.

De estos últimos, uno fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro por traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado. Desde el Gobierno de La Rioja han añadido que tuvo que ser evacuado de urgencia, después, a Vitoria.

En el segundo día de fiestas de San Mateo, los voluntarios de esta entidad realizaron quince asistencias, de las que ocho incluyeron traslado a centro sanitario.