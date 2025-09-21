LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado

Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado

Un joven ha sido volteado y ha quedao inconsciente

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:39

Los logroñeses y visitantes que hoy llenaban la plaza de toros de la Ribera para ver las vaquillas han sido testigos de un buen susto de esos que dejan sin aliento al público.

En mitad del espectáculo, un joven que iba a hacer un quiebro a una vaquilla tras saltar de la plataforma ha sido golpeado por esta y lanzado al aire. El chico ha caído mal, se ha golepado y ha quedado inconsciente en el suelo boca abajo.

Rápidamente sus compañeros lo han rescatado y lo han movido para que el animal no volviera a golpearle. Segundos después y según explican los testigos, muy rápidamente, los sanitarios de la plaza han procedido a llevárselo en camilla y ha sido trasladado.

