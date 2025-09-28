LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Stand de Amistad con Palestina, en el San Mateo Intercultural, en el Espolón.

Stand de Amistad con Palestina, en el San Mateo Intercultural, en el Espolón. Justo Rodríguez
Logroñeses nacidos a miles de kilómetros

Cientos de personas acuden este domingo a la cita con el San Mateo más Intercultural en el que participan 28 asociaciones de todos los rincones del planeta

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:45

De Ghana a Bolivia, de Rumanía a Perú, de Argentina a Mali y de Colombia a Bulgaria. El Espolón es este domingo el epicentro de ... la diversidad y repite como espacio de reunión entre países separados por miles de kilómetros de distancia pero unidos en el San Mateo Intercultural. Un punto de encuentro consolidado una vez concluidas oficialmente las fiestas mateas, aunque no en la práctica, en el que participan 28 asociaciones de todos los rincones del planeta para poner en común su gastronomía, su arte y sus tradiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

