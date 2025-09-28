Logroñeses nacidos a miles de kilómetros

De Ghana a Bolivia, de Rumanía a Perú, de Argentina a Mali y de Colombia a Bulgaria. El Espolón es este domingo el epicentro de ... la diversidad y repite como espacio de reunión entre países separados por miles de kilómetros de distancia pero unidos en el San Mateo Intercultural. Un punto de encuentro consolidado una vez concluidas oficialmente las fiestas mateas, aunque no en la práctica, en el que participan 28 asociaciones de todos los rincones del planeta para poner en común su gastronomía, su arte y sus tradiciones.

La jornada ha comenzado con un discurso leído entre ocho personas de nacionalidades distintas, búlgara, senegales, china y colombiana, entre otras. Unas palabras cargadas de llamadas a la coexistencia pacífica: «Todas las personas que estamos hoy aquí somos logroñeses y logroñesas y sentimos mucho orgullo de poder visibilizar la riqueza de las diferentes culturas de quienes vivimos en esta ciudad... No queremos únicamente coexistir como ciudadanos de diferentes procedencias, sino convivir en un Logroño intercultural».

Entre los stand que representan a cada uno de los países participantes, cobran especial protagonismo dos de ellos por estar inmersos en una guerra que en el caso de Ucrania comenzó hace más de tres años y medio. Junto a las pulseras, pendientes, banderas, libros sobre paz, se podía degustar tarta de zanahoria. Todo bajo el lema 'Stand with Ukarine', un término que representa al movimiento de apoyo a este país ante la invasión rusa. Frente a Ucrania, el stand de Palestina, uno de los puntos más calientes del planeta, donde preparaban Falafel por Gaza y se pueden adquirir todo tipo de objetos de apoyo al pueblo gazati.

Y junto a Amistad por Palestina y Ucrania, Ghana ofrece buñuelos de harina, leche y azúcar; y en otros puestos se pueden degustar papas rellenas, brochetas de carne, empanadas, salteñas, asaditos, y beber, por ejemplo, bissop o zumo de Jengibre, con las mujeres de Mali. Toda una explosión de sabores y de colores a las que desde el Lejano Sur ponen música hasta con un quijada de burro.