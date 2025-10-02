LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El PSOE propone crear la figura de un director técnico de Festejos que coordine las actividades de las fiestas

El edil Kilian Cruz ha responsabilizado a Miguel Sáinz del fiasco de las fiestas de San Mateo, por lo que ha considerado necesario que haya un responsable con autonomía que organice los próximos sanmateos

Nuria Alonso

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:52

El PSOE de Logroño ha propuesto crear la figura del director técnico de Actividades Festivas para coordinar y potenciar la programación de las fiestas de San Mateo para que los festejos del año que viene no vuelvan a repetir su fracaso.

A juicio del concejal socialista Kilian Cruz, «las pasadas fiestas de San Mateo no han estado a la altura de la ciudad de Logroño». De ahí que haya lanzado una propuesta constructiva para que no se repita el «fiasco» de este año, del que ha responsabilizado al actual responsable político de Festejos, Miguel Sáinz, y al alcalde Escobar como máximo dirigente del Consistorio.

«Llevamos tres ediciones de fiestas mateas bajo la batuta del Partido Popular y hay que insistir en recoger las quejas, abordar las críticas y elaborar propuestas, apoyándose de manera profesional en el diálogo, en el consenso con las entidades implicadas y coordinar las diferentes líneas de programación», ha señalado el edil socialista en una propuesta que el PSOE planteará en el próximo pleno en forma de moción.

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

