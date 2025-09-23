Programa de actos de San Mateo del miércoles 24 de septiembre
Degustaciones, charanga, conciertos, Gorgorito... y muchos actos más en las fiestas de Logroño
Martes, 23 de septiembre 2025, 18:08
En el quinto día de las fiestas de San Mateo de Logroño habrá degustacoines, la feria de alfarería, barracas, Gorgorito, conciertos...
Puedes consultar el programa completo en este enlace.
Miércoles, 24 de septiembre
• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor
DOCE LIGERO-LA RIBERA
Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho
Peña La Unión
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Encierro simulado toros hinchables
Peña Logroño
LAS HUERTAS- PLAZA DE TOROS (ENCIERRO)
• 09.30 Vaquillas y populares
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
• 11.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación
Logroño Gaita y Tambor
LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA PAZ, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN, FRANCISCO MURO DE LA MATA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SIERVAS DE JESÚS, DANIEL TREVIJANO (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SIERVAS DE JESÚS, BRETÓN DE LOS HERREROS, PORTALES, PZA SAN AGUSTÍN, PORTALES, PLAZA MERCADO, PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)
Semana Gastronómica
Degustación de confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas
Peña La Rioja/Federación de Peñas
Degustación de brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento
Peña La Uva /Federación de Peñas
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de empanada Cántabra
Centro Cántabro
PLAZA DEL MERCADO
Degustación de sardinas a la plancha
Peña Rondalosa
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA
Degustación de bocadillo al lomo
Peña La Alegría
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA
• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería
PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación charanga Corco»
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 11.30 Visita de las autoridades
Peña Riojana Los Brincos
CHAMIZO PEÑA RIOJANA LOS BRINCOS
• 11.30-13.30 Peque San Mateo
Música infantil y taller de manualidades
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 12.00 Marionetas de Maese Villarejo
PARQUE SANTA JULIANA
Visita de las autoridades al chamizo
Peña Rondalosa
CHAMIZO PEÑA RONDALOSA
Actuación Ronda Wesyké»
Peña Aster
BARRIO MADRE DE DIOS
• 12.00-14.00 Degustación de salchichón a la plancha. Hinchables
Asociación Vecinal Centro
PARQUE GALLARZA
Degustación Zapatilla de jamón. Hinchables.
Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.
PARQUE DE LA COMETA.
• 12.30
Entrega VI galardón Ángel Jubera
Peña Rondalosa
SEDE PEÑA RONDALOSA
• 13.00 Actuación del Coro de la Casa de Andalucía e hinchables
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Visita de las autoridades
Peña La Simpatía
CHAMIZO PEÑA LA SIMPATÍA
• 14.00 Bingo Popular
Peña Rondalosa
CHAMIZO DE LA PEÑA
• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 17.00 TICandBOT taller de robótica, IA y programación
Peña Logroño
VILLEGAS, 25
Degustación de café y pastas
Peña Aster
AVD A. DOCE LIGERO, 41
• 17.30 Chocolatada y palomitas
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)
• 18.00 Fiesta infantil, concurso de recortes con carretones, taller de tatuajes, taller de pintura y bingo infantil…
Peña La Simpatía
PARQUE DE LA COMETA
Bingo musical» con Bárbara Reina de la Pantaloneta
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
IX Concurso de beer pong amenizado por charanga La Pacharanga
Peña La Uva
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Toros de la Ganadería de Garcigrande
Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez
PLAZA DE TOROS LA RIBERA
Actuación de la charanga La Brigada»
Peña La Alegría
ZONA MADRE DE DIOS
• 18.00-20.00 Pintacaras y Discomóvil Dúo DJ Menphis (todas las edades)
Peña La Unión
CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN
• 18.30 Magic David Magia
Peña Logroño
VILLEGAS, 25 (ZONA PEATONAL)
• 19.00-20.00 Degustación de mini hamburguesas. Hinchables
Asociación Vecinal El Arco
ENRIQUE GRANADOS
• 19.00-21.30 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y disco móvil
Asociación Vecinal San José
PARQUE SANTA JULIANA
• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
EL ARCO. ENRIQUE GRANADOS
• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
• 19.30 Bingo popular
Peña Logroño
VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL )
• 20.00 Pisado Popular. Mujeres en el mundo del deporte
Ayuntamiento de Logroño
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Pincho Zurra amenizado por las charangas de las peñas
Peñas Barrio Madre de Dios
CHAMIZOS PEÑAS LA UNIÓN, LOS BRINCOS, LOGROÑO, ASTER, LA ALEGRÍA Y LA UVA
• 20.30 Desfile de salida de los toros
Federación de Peñas
PLAZA TOROS A ENTRADA PORTALES
Academia de baile Charo Álvarez
Espacio Danza
PLAZA PRIMERO DE MAYO
• 20.30- 22.00 Pasacalles Musical
K-boom Percusión
INICIO EN ATENEO RIOJANO, CALLE PORTALES, PLAZA DEL MERCADO, PORTALES Y PLAZA SAN AGUSTÍN
• 20.30-22.30 Actuación de charanga El Estropicio
Peña La Rioja
ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO
• 20.30-23.00 Actuación de charanga Strapalucio
Peña Rondalosa
CASCO ANTIGUO
• 21.00 Verbena Jamaica Show»
Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
«Inmaduros»
Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo
Con. Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.
TEATRO BRETÓN
• 22.00 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
• 23.00 Concierto Víctor Puri
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Discomóvil Dj Oliver (Tecno)
Peña Logroño
VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)
• 00.00 Verbena Jamaica Show»
Ayuntamiento de Logroño
PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación nocturna con La pacharanga
Peña La Uva
ZONA CASCO ANTIGUO
• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.