Programa de actos de San Mateo del miércoles 24 de septiembre

Degustaciones, charanga, conciertos, Gorgorito... y muchos actos más en las fiestas de Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:08

En el quinto día de las fiestas de San Mateo de Logroño habrá degustacoines, la feria de alfarería, barracas, Gorgorito, conciertos...

Puedes consultar el programa completo en este enlace.

Miércoles, 24 de septiembre

Miércoles, 24 de septiembre

• 09.00 Dianas con Asociación Logroño Gaita y Tambor

DOCE LIGERO-LA RIBERA

Degustación de chocolate, moscatel y bizcocho

Peña La Unión

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Encierro simulado toros hinchables

Peña Logroño

LAS HUERTAS- PLAZA DE TOROS (ENCIERRO)

• 09.30 Vaquillas y populares

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

• 11.00 Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos con Asociación

Logroño Gaita y Tambor

LA RIBERA, DOCE LIGERO, PZA AYTO (EXPOSICIÓN Y BAILES), AV. DE LA PAZ, MURO DEL CARMEN, PASEO DEL ESPOLÓN, FRANCISCO MURO DE LA MATA, BRETÓN DE LOS HERREROS, SIERVAS DE JESÚS, DANIEL TREVIJANO (EXPOSICIÓN Y DESCANSO), SIERVAS DE JESÚS, BRETÓN DE LOS HERREROS, PORTALES, PZA SAN AGUSTÍN, PORTALES, PLAZA MERCADO, PORTALES, LOS YERROS, AV. DE NAVARRA, OBISPO BUSTAMANTE, PASEO DAX, TRICIO, PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, SENADO (SEDE ESAGICALO)

Semana Gastronómica

Degustación de confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas

Peña La Rioja/Federación de Peñas

Degustación de brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento

Peña La Uva /Federación de Peñas

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de empanada Cántabra

Centro Cántabro

PLAZA DEL MERCADO

Degustación de sardinas a la plancha

Peña Rondalosa

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA

Degustación de bocadillo al lomo

Peña La Alegría

GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA

• 11.00-14.30 XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería

PASEO DEL ESPOLÓN

Actuación charanga Corco»

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 11.30 Visita de las autoridades

Peña Riojana Los Brincos

CHAMIZO PEÑA RIOJANA LOS BRINCOS

• 11.30-13.30 Peque San Mateo

Música infantil y taller de manualidades

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 12.00 Marionetas de Maese Villarejo

PARQUE SANTA JULIANA

Visita de las autoridades al chamizo

Peña Rondalosa

CHAMIZO PEÑA RONDALOSA

Actuación Ronda Wesyké»

Peña Aster

BARRIO MADRE DE DIOS

• 12.00-14.00 Degustación de salchichón a la plancha. Hinchables

Asociación Vecinal Centro

PARQUE GALLARZA

Degustación Zapatilla de jamón. Hinchables.

Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.

PARQUE DE LA COMETA.

• 12.30

Entrega VI galardón Ángel Jubera

Peña Rondalosa

SEDE PEÑA RONDALOSA

• 13.00 Actuación del Coro de la Casa de Andalucía e hinchables

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Visita de las autoridades

Peña La Simpatía

CHAMIZO PEÑA LA SIMPATÍA

• 14.00 Bingo Popular

Peña Rondalosa

CHAMIZO DE LA PEÑA

• 16.30-20.00 Tardeo de zurracapote con juegos de mesa

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 17.00 TICandBOT taller de robótica, IA y programación

Peña Logroño

VILLEGAS, 25

Degustación de café y pastas

Peña Aster

AVD A. DOCE LIGERO, 41

• 17.30 Chocolatada y palomitas

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL)

• 18.00 Fiesta infantil, concurso de recortes con carretones, taller de tatuajes, taller de pintura y bingo infantil…

Peña La Simpatía

PARQUE DE LA COMETA

Bingo musical» con Bárbara Reina de la Pantaloneta

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

IX Concurso de beer pong amenizado por charanga La Pacharanga

Peña La Uva

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Toros de la Ganadería de Garcigrande

Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez

PLAZA DE TOROS LA RIBERA

Actuación de la charanga La Brigada»

Peña La Alegría

ZONA MADRE DE DIOS

• 18.00-20.00 Pintacaras y Discomóvil Dúo DJ Menphis (todas las edades)

Peña La Unión

CHAMIZO PEÑA LA UNIÓN

• 18.30 Magic David Magia

Peña Logroño

VILLEGAS, 25 (ZONA PEATONAL)

• 19.00-20.00 Degustación de mini hamburguesas. Hinchables

Asociación Vecinal El Arco

ENRIQUE GRANADOS

• 19.00-21.30 Degustación perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables y disco móvil

Asociación Vecinal San José

PARQUE SANTA JULIANA

• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

EL ARCO. ENRIQUE GRANADOS

• 19.15 Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA

• 19.30 Bingo popular

Peña Logroño

VILLEGAS , 25 (ZONA PEATONAL )

• 20.00 Pisado Popular. Mujeres en el mundo del deporte

Ayuntamiento de Logroño

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Pincho Zurra amenizado por las charangas de las peñas

Peñas Barrio Madre de Dios

CHAMIZOS PEÑAS LA UNIÓN, LOS BRINCOS, LOGROÑO, ASTER, LA ALEGRÍA Y LA UVA

• 20.30 Desfile de salida de los toros

Federación de Peñas

PLAZA TOROS A ENTRADA PORTALES

Academia de baile Charo Álvarez

Espacio Danza

PLAZA PRIMERO DE MAYO

• 20.30- 22.00 Pasacalles Musical

K-boom Percusión

INICIO EN ATENEO RIOJANO, CALLE PORTALES, PLAZA DEL MERCADO, PORTALES Y PLAZA SAN AGUSTÍN

• 20.30-22.30 Actuación de charanga El Estropicio

Peña La Rioja

ZONA CENTRO Y CASCO ANTIGUO

• 20.30-23.00 Actuación de charanga Strapalucio

Peña Rondalosa

CASCO ANTIGUO

• 21.00 Verbena Jamaica Show»

Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

«Inmaduros»

Una obra de Juan Vera y Daniel Cúparo

Con. Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

TEATRO BRETÓN

• 22.00 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

• 23.00 Concierto Víctor Puri

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Discomóvil Dj Oliver (Tecno)

Peña Logroño

VILLEGAS 25 (ZONA PEATONAL)

• 00.00 Verbena Jamaica Show»

Ayuntamiento de Logroño

PASEO DEL ESPOLÓN

Actuación nocturna con La pacharanga

Peña La Uva

ZONA CASCO ANTIGUO

• 00.30 Orquesta. Maialen y Patxi

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Te puede interesar

