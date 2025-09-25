LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Festejos, Laura Lázaro, detalla a los medios de comunicación las actuaciones de la Policía Local. A. L.

La Policía Local realizó este miércoles 132 intervenciones en las calles de Logroño

En cuanto a la normativa local, se formularon 37 denuncias por el incumplimiento de diferentes ordenanzas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:44

La Policía Local de Logroño realizó este miércoles 132 intervenciones, en las calles de Logroño este miércoles de San Mateo, que abarcan desde controles preventivos de seguridad ciudadana y movilidad, así como diferentes actuaciones de atención asistencial y control del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Los agentes llevaron a cabo 12 asistencias personales, principalmente por intoxicación etílica, y se atendieron 8 requerimientos por molestias a vecinos en el entorno del Casco Antiguo en horario nocturno.

En cuanto a la normativa local, se formularon 37 denuncias por el incumplimiento de diferentes ordenanzas; mientras que en materia de seguridad ciudadana los agentes realizaron cinco denuncias, entre las que figuran dos por tenencia y consumo de drogas.

En cuanto al tráfico se efectuaron 59 actuaciones de regulación por actos festivos, así como cuatro controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad, con un total de 175 pruebas realizadas que se saldaron con seis positivos a conductores por consumo de alcohol.

Respecto a los servicios de limpieza, la concejala de Festejos, Laura Lázaro, en su balance diario, ha señalado que ayer se recogieron 82.140 kilos de residuos, matizando que los datos incluyen la recogida de basura orgánica, papel y cartón y de envases.

La concejala ha destacado que «se sigue la normalidad y tranquilidad de las jornadas previas, sin incidencias reseñables, más allá de las actuaciones propias de un día festivo, con más actividad en la calle de lo habitual».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave en una pelea en Logroño
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  4. 4 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  5. 5 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  6. 6 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  7. 7 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria
  8. 8

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021
  9. 9 Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel
  10. 10 Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Policía Local realizó este miércoles 132 intervenciones en las calles de Logroño

La Policía Local realizó este miércoles 132 intervenciones en las calles de Logroño