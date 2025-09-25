La Policía Local realizó este miércoles 132 intervenciones en las calles de Logroño En cuanto a la normativa local, se formularon 37 denuncias por el incumplimiento de diferentes ordenanzas

La concejala de Festejos, Laura Lázaro, detalla a los medios de comunicación las actuaciones de la Policía Local.

La Policía Local de Logroño realizó este miércoles 132 intervenciones, en las calles de Logroño este miércoles de San Mateo, que abarcan desde controles preventivos de seguridad ciudadana y movilidad, así como diferentes actuaciones de atención asistencial y control del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Los agentes llevaron a cabo 12 asistencias personales, principalmente por intoxicación etílica, y se atendieron 8 requerimientos por molestias a vecinos en el entorno del Casco Antiguo en horario nocturno.

En cuanto a la normativa local, se formularon 37 denuncias por el incumplimiento de diferentes ordenanzas; mientras que en materia de seguridad ciudadana los agentes realizaron cinco denuncias, entre las que figuran dos por tenencia y consumo de drogas.

En cuanto al tráfico se efectuaron 59 actuaciones de regulación por actos festivos, así como cuatro controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad, con un total de 175 pruebas realizadas que se saldaron con seis positivos a conductores por consumo de alcohol.

Respecto a los servicios de limpieza, la concejala de Festejos, Laura Lázaro, en su balance diario, ha señalado que ayer se recogieron 82.140 kilos de residuos, matizando que los datos incluyen la recogida de basura orgánica, papel y cartón y de envases.

La concejala ha destacado que «se sigue la normalidad y tranquilidad de las jornadas previas, sin incidencias reseñables, más allá de las actuaciones propias de un día festivo, con más actividad en la calle de lo habitual».