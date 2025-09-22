La plaza del Ayuntamiento cambia el «gran» escenario de Izal por el escenario municipal 'de siempre' El «concierto top» de San Mateo 2025 del domingo dará paso a otros espectáculos musicales y el Parque de Servicios lo dejará todo preparado este mismo lunes

Operarios municipales en pleno montaje del escenario 'de siempre' una vez retirado el utilizado en exclusiva para el show de Mikel Izal (y aprovechado para el cohete).

Javier Campos Logroño Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:23 Comenta Compartir

Cambio de tercio en la plaza del Ayuntamiento de Logroño... de escenario, mejor dicho. Así, en cuestión de horas, se ha pasado de «un escenario de mayores dimensiones que el habitual, dotado de una pantalla central de doce por ocho metros, pantallas laterales de gran formato y un sistema de iluminación de más de 100 móviles» al de propiedad municipal, mucho más modesto, y que venía siendo utilizado hasta la fecha.

Dicho de otro modo, la capital de La Rioja despide el «gran escenario» utilizado para el «concierto top» de Mikel Izal del domingo (aprovechado para la DJ del cohete del sábado, Carmen de la Fuente en su caso), y da la bienvenida al escenario 'de siempre', el que monta y desmonta cada año por estas fechas el Parque Municipal de Servicios.

«Tras el concierto de Mikel Izal de anoche, los operarios del Parque Municipal de Servicios ya están montando el escenario para los próximos conciertos de San Mateo en la plaza del Ayuntamiento», ha informado el Consistorio capitalino a través de sus redes sociales.

La Rock-A, este martes, y Puro Relajo, ya el jueves, son los conciertos programados en la plaza del Ayuntamiento sobre las tablas de siempre

Y es que dentro del controvertido contrato del artista navarro se incluía, además del telonero, la producción necesaria para ambas actuaciones, con el prometido «escenario espectacular, con una pantalla central y otras dos laterales».

El mismo, según han precisado fuentes oficiales a Diario LA RIOJA, quedó desmontado entre las 5.30 y las 6.00 (el concierto finalizó a las 23.30), y ya a las 8.00 horas operarios municipales accedieron a la plaza en cuestión a montar el suyo, el de todos, que quedará listo para esta misma tarde-noche.

Sobre las tablas del mismo están programados los grupos La Rock-A, este martes, y Puro Relajo, ya el jueves. Ya el viernes, dicho escenario estará presente en la quema de la cuba que marca el final oficial de las fiestas.