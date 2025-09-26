LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pirotecnia Tomás gana el XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Logroño

Las tres sesiones pirotécnicas, desarrolladas en la ribera del Ebro entre el 22 y el 25 de septiembre, volvieron a convertirse en uno de los actos más multitudinarios de San Mateo

La Rioja

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:22

La empresa Pirotecnia Tomás, con sede en Calig (Castellón), se ha proclamado ganadora del XVII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de las fiestas de San Mateo 2025.

El jurado, encargado de valorar los tres espectáculos incluidos en el concurso, ha decidido por mayoría otorgar el premio a esta empresa castellonense, que gracias a este reconocimiento será la responsable del espectáculo de las fiestas de San Bernabé 2026.

Las tres sesiones pirotécnicas, desarrolladas en la ribera del Ebro entre el 22 y el 25 de septiembre, volvieron a convertirse en uno de los actos más multitudinarios de San Mateo. El lunes 22 abrió la programación Pirotecnia Alta Palencia. El martes 23 fue el turno de Pirotecnia Pibierzo. Finalmente, el jueves 25, Pirotecnia Tomás cerró el concurso con un espectáculo que cautivó al público y convenció al jurado.

Jurado

El jurado del concurso ha estado formado por Laura Lázaro, concejala de Festejos; Rubén Antoñanzas, concejal de Grupo Municipal del Partido Riojano; Eduardo Modrego, encargado de la supervisión del disparo de los fuegos; Carlos Ezquerro, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja; Cristina Cabezón, representante de la Federación de Peñas de Logroño; y Javier Alfaro, por parte de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

