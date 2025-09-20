LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fernando Díaz

Asumamos de qué va todo esto

Igual podíamos quitarnos los complejos y promocionar esto como lo que es: la fiesta del pincho callejero más brutal del mundo mundial

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:18

Voy creyendo, según pasan los años y se me acumulan los sanmateos, que los logroñeses estamos cada vez más profundamente equivocados. Ynuestras autoridades, más profundamente despistadas. Tanto los unos como los otros saben de qué va esto, pero lo tienen ahí, en un segundo nivel del subconsciente, empeñados en hacer de San Mateo algo que no es.

Las fiestas de mi pueblo no son, por ejemplo, una cita musical de postín. Este año ya hemos dado un paso definitivo: en lugar de ... al menos un concierto chulo al día, nos hemos gastado los cuartos en solo uno, pero ligeramente más potente. Tampoco es Springsteen, y además actuó en Calahorra hace cuatro días. De Mikel Izal pabajo, lo más interesante es, figúrense, un grupo que se hace llamar Zapato Veloz pero en el que no queda nadie de los que cantaban al tractor amarillo. Es lo que se lleva ahora.

