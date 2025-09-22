LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Aguado, mirando de frente al toro en La Ribera. Juan Marín
Toros | San Mateo

Pablo Aguado se cae del cartel de este martes

El torero sevillano deberá guardar reposo por una lesión, que no se especifica, según lo publicado en sus redes sociales

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:35

Pablo Aguado, causa baja este martes en La Ribera. En los carteles del serial mateo este martes estaba anunciada una corrida con la presencia de Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado con toros de Núñez del Cuvillo.

Pasado este medio día los perfiles oficiales de Aguado en redes sociales han publicado un escueto parte indicando que el torero sevillano deberá guardar reposo durante dos o tres días de una lesión que no especifica el comunicado.

Así mismo la publicación indica que el diestro tiene previsto reaparecer en Sevilla el próximo viernes 26 de septiembre.

Los aficionados riojanos se preguntan quién será el sustituto de Pablo Aguado en el festejo de este martes. El espada, que estuvo presente la feria pasada y cortó una oreja a un toro de Fuente Ymbro cayó muy bien en la presentación oficial del abono de la feria el pasado mes de agosto. A lo largo de esta tarde, la empresa propietaria de la plaza de toros de La Ribera, BMF, hará público cómo queda finalmente el cartel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  2. 2 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  5. 5 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  6. 6 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  7. 7

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  8. 8 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  9. 9

    Puerta grande para el hambre de Aarón Palacio
  10. 10 La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pablo Aguado se cae del cartel de este martes

Pablo Aguado se cae del cartel de este martes