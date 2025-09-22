Pablo Aguado se cae del cartel de este martes

Isabel Virumbrales Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

Pablo Aguado, causa baja este martes en La Ribera. En los carteles del serial mateo este martes estaba anunciada una corrida con la presencia de Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado con toros de Núñez del Cuvillo.

Pasado este medio día los perfiles oficiales de Aguado en redes sociales han publicado un escueto parte indicando que el torero sevillano deberá guardar reposo durante dos o tres días de una lesión que no especifica el comunicado.

Así mismo la publicación indica que el diestro tiene previsto reaparecer en Sevilla el próximo viernes 26 de septiembre.

Los aficionados riojanos se preguntan quién será el sustituto de Pablo Aguado en el festejo de este martes. El espada, que estuvo presente la feria pasada y cortó una oreja a un toro de Fuente Ymbro cayó muy bien en la presentación oficial del abono de la feria el pasado mes de agosto. A lo largo de esta tarde, la empresa propietaria de la plaza de toros de La Ribera, BMF, hará público cómo queda finalmente el cartel.