La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín

Isabel Virumbrales Jueves, 7 de agosto 2025, 12:49 | Actualizado 13:06h.

La feria taurina de San Mateo contará con cuatro corridas de toros (una de ellas de rejones), el tradicional concurso de recorte y un recuperado bolsín taurino que servirá para cerrar los festejos en la plaza de La Ribera.

El 21 de septiembre se lidiarán toros de Fuente Ymbro para Diego San Román, el riojano Fabio Jiménez y Aarón Palacio.

El 22 de septiembre se han reseñado dos toros de Capea, dos de San Pelayo y dos de Carmen Gutiérrez Lorenzo. En esta ocasión actuarán Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El martes 23, Diego Urdiales compartirá cartel con Roca Rey y Pablo Aguado, con toros de Núñez del Cuvillo.

La feria finalizará el miércoles 24 de septiembre, con ejemplares de Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jimenez.

El día 25 se celebrará el tradicional concurso de recortes con toros y el viernes 26 se retoma el bolsín taurino con reses de Toropasion para Aarón Navas y Javier Fernández Fino.

