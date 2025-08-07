LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Morante de la Puebla, durante una corrida en Logroño en San Mateo. Juan Marín

La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín

Morante de la Puebla, Roca Rey y Talavante forman parte de unos carteles con doble presencia riojana: Diego Urdiales y Fabio Jiménez

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:49

La feria taurina de San Mateo contará con cuatro corridas de toros (una de ellas de rejones), el tradicional concurso de recorte y un recuperado bolsín taurino que servirá para cerrar los festejos en la plaza de La Ribera.

El 21 de septiembre se lidiarán toros de Fuente Ymbro para Diego San Román, el riojano Fabio Jiménez y Aarón Palacio.

El 22 de septiembre se han reseñado dos toros de Capea, dos de San Pelayo y dos de Carmen Gutiérrez Lorenzo. En esta ocasión actuarán Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El martes 23, Diego Urdiales compartirá cartel con Roca Rey y Pablo Aguado, con toros de Núñez del Cuvillo.

La feria finalizará el miércoles 24 de septiembre, con ejemplares de Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jimenez.

El día 25 se celebrará el tradicional concurso de recortes con toros y el viernes 26 se retoma el bolsín taurino con reses de Toropasion para Aarón Navas y Javier Fernández Fino.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  4. 4 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  5. 5 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  6. 6

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  7. 7 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  8. 8

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  9. 9 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  10. 10 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín

La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín