Olores y sabores para una fiesta

En La Rioja –y en España, en general– no se concibe una celebración si no es con su correspondiente acompañamiento gastronómico. Como durante San Mateo, la celebración se traslada a la calle, pues es ahí también donde llega la fiesta gastronómica con la ubicación de fogones –más o menos improvisados– en los diferentes espacios de la ciudad.

El menú es de lo más variado y los escenarios también son cambiantes, aunque hay algunos puntos de referencia que se mantienen inalterados como son la Plaza del Mercado –sede de la Semana Gastronómica–, la Plaza de San Agustín y el entorno de la confluencia de Once de Junio con Portales.

Algunos de los actos más destacados Semana Gastronómica

Domingo 21, 11.00 horas. Plaza del Mercado. XLIII Certamen de la chuleta al sarmiento. Peña La Alegría.

Martes 23, 11.00 horas. Plaza del Mercado. Festival del pincho moruno a cargo de la Peña Aster.

Miércoles 24, 11.00 horas. Plaza del Mercado. Degustación de confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas de la Peña La Rioja, y degustación de brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento de la Peña La Uva.

Jueves 25, 11.00 horas. Plaza del Mercado. Degustación de picadillo, elaborado por la Peña Los Brincos, y Degustación de lomo con pimientos preparado por los miembros de peña La Unión.

Viernes 26, 11.00 horas. Plaza del Mercado. Degustación de mejillones con fritada riojana, elaborados por la Peña Simpatía; y degustación de embuchados cocinados por la Peña Rondalosa.

Concursos

Lunes 22, 10.00-17.00 horas. XV Concurso de calderetas riojanas, en la calle Gonzalo de Berceo.

Martes 23, 12 30-14.15 horas. II Concurso de Paellas organizado por la Casa de la Comunidad Valenciana. Parque Picos de Urbión.

Viernes 26, 13.00 horas. Concurso de patatas a la riojana organizado por la Casa de Andalucía en el parking del Revellín.

Sábado 27, 11.00 horas . Concurso y XV exaltación de las chuletillas asadas al sarmiento. Calle Avenida de Colón. Organizado por la Federación de Peñas.

El Ayuntamiento de Logroño ha elegido a sus aliados 'gastronómicos' entre las peñas, las asociaciones vecinales y las casa regionales. Todas ellas aportarán a los cocineros que, durante la próxima semana, den de comer y beber a logroñeses y visitantes.

Las peñas serán las grandes dinamizadoras de la fiesta, también en el aspecto gastronómico. Ellas asumen el desarrollo de la Semana Gastronómica que cada día convertirá la Plaza del Mercado en una gran cocina, donde los chefs de cada peña coordinarán la maquinaria para que se repartan cada día miles de raciones de propuestas tan apetitosas como chuletillas al sarmiento, pinchos morunos, confit de pato con reducción de vino de Rioja y pasas, brocheta de solomillo sobre queso camerano y salsa de pimiento, picadillo, lomo con pimientos... que hacen ineludible el paso cada día a las 11.00 horas por el epicentro del Casco Antiguo.

Al margen de su presencia en la Plaza del Mercado, las peñas y sus degustaciones se harán omnipresentes a lo largo de estos días.

Incluso acompañarán en algunos actos del programa. Así por ejemplo, La Unión se encargará de ofrecer cada mañana a las 9.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, chocolate, moscatel y bizcocho a los más madrugadores y a los que acudan a las vaquillas. Mientras que por la tarde, la Peña Aster –en Doce Ligero, 41– ofrece a las 17.00 horas, café y pastas camino de la Plaza de Toros.

Las asociaciones vecinales sacan la fiesta del centro y la llevan a los barrios. Así, por ejemplo, el mismo día de San Mateo, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico organiza a las 11.30, en la plaza de la Policía, una degustación de zapatillas de jamón; un poco más tarde, en La Estrella, la asociación vecinal cocinará una paella o por la tarde, los vecinos de El Campillo tienen Pinchos Morunos y la Asociación de Vecinos Fueclaya-Yagüe podrán degustar bollos preñaos en Avenida de Burgos, 10.

Las regionales

La tercera gran pata sobre la que se sostiene el programa gastronómico de los 'sanmateos' son las casas regionales a través de su Federación. Aunque en la mayoría de los casos han perdido los locales hosteleros abiertos de los que disponían hasta no hace mucho, en San Mateo salen a la calle para presumir, cada uno, de la gastronomía de su tierra y hacer que la propuesta culinaria de la que se puede disfrutar adquiera un toque más cosmopolita. Unas veces en el entorno de su sede y otras en puntos estratégicos de la capital se va a poder degustar a lo largo de la semana de bocatitas de lomo con cebolla caramelizada, bocatita de jamón de la DO Teruel, bocatitas de chistorra o queso del Roncal...