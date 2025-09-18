Música de DJ y actividades infantiles acercarán San Mateo a los barrios Las actuaciones de Gorgorito y las degustaciones protagonizan el programa festivo en los barrios de la ciudad

Imagen de archivo de una actuación de Gorgorito.

Nuria Alonso Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Música y actuaciones dirigidas al público infantil acercarán San Mateo a los barrios de Logroño para conseguir abrir las fiestas a toda la ciudad. Las asociaciones de vecinos y la Federación se han implicado para sacar adelante una programación festiva que logre la convivencia de todos los logroñeses. Así lo ha indicado la conejala de Participación Ciudadana, Leonor González Menorca, que, acompañada de parte de los representantes vecinales de los barrios de Logroño, ha presentado las actividades que se realizarán por las distintas zonas de la capital.

Como novedad, Menorca ha apuntado que la iniciativa 'San Mateo suena en los barrios' llevará música y disco móvil para amenizar las degustaciones y demás actuaciones festivas. Como no podía ser de otra forma, Gorgorito y sus historias harán las delicias de los más pequeños y ofrecerá sus divertidas peripecias en los distintos distritos: en Cascajos el domingo, en Yagüe el lunes, en La Cava el martes 23, el miércoles 24 estará en San José, el jueves 25 se trasladará al centro histórico y el viernes 26 se podrá ver en Varea.

También las degustaciones ocuparán su merecido espacio en los barrios de Logroño con diversas opciones para todos los paladares: desde zapatilla con jamón, perritos calientes, choricillo o pincho moruno. Además, los hinchables y los parques infantiles completarán la agenda de los barrios para que todos puedan disfrutar de la fiesta aunque no se acerquen al centro.

Programa en los barrios

19 de septiembre

19:00: Feria de la cerveza artesana solidaria. Parque de Santa Juliana. Asociación vecinal San José.

19:00: 'San Mateo suena en los barrios'. Parque de Santa Juliana.

21 de septiembre

11:30: Degustación de zapatilla de jamón. Plaza de la Policía. Asociación Vecinal Centro Histórico.

13:00: Degustación de paella e hinchables. Parque San Pío X. Asociación Vecinal La Estrella.

18:00: Marionetas de Maese Villarejo. c/ Estambrera (Cascajos).

19:00: Degustación de bollos preñaos. Hinchables. Disco móvil. Emilia Pardo Bazán. Asociación Vecinal El Campillo.

19:00: Degustación de pincho moruno e hinchables. Avenida de Burgos, 110. Asociación Vecinal Fueclaya.

19:00: 'San Mateo suena en los barrios'. Avenida de Burgos, 110.

22 de septiembre

10:00-17:00: XVI Concurso de calderetas riojanas. Gonzalo de Berceo.

12:00: Marionetas de Maese Villarejo. Plaza Rafael Ojeda (Yagüe).

12:00: Degustación de salchichón a la plancha. Hinchables. c/ Grecia (junto a la cancha de baloncesto). Asociación Vecinal Valdegastea.

18:00: Degustación de mini hamburguesas. Hinchables. Parque Rosalía de Castro. Asociación Vecinal Cascajos.

19:30: Degustación de preñaos. Hinchables. Parque Los Lirios. Asociación Vecinal Los Lirios.

19:30: 'San Mateo suena en los barrios'. Parque Los Lirios.

23 de septiembre

12:00: Degustación de huevo frito con pimientos. Hinchables. Parque de La Cometa. Asociación Vecinal Carretera de El Cortijo.

12:30: II concurso de paellas. Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja. Parque Picos de Urbión.

17:30: Marionetas de Maese Villarejo. Parque Picos de Urbión (La Cava).

19:00: Degustación de pincho moruno. Hinchables. Disco móvil. Parque Picos de Urbión. Asociación Vecinal La Cava.

19:00: Degustación de choricillo a la sidra. Hinchables. Plaza de las Chiribitas. Asociación Vecinal Lobete.

19:00: Degustación de chorizo y panceta. Hinchables. Plaza Donostia. Asociación Vecinal Parque de los Enamorados.

19:00: 'San Mateo suena en los barrios'. Plaza Donostia.

19:00: Degustación de perritos calientes. Hinchables. Plaza de La Alhóndiga. Asociación Vecinal El Carmen.

19:00: 'San Mateo suena en los barrios'. Plaza de La Alhóndiga.

24 de septiembre

12:00: Degustación de salchichón a la plancha. Hinchables. Parque Gallarza. Asociación Vecinal Centro.

12:00: Degustación de zapatilla con jamón. Hinchables. Parque de La Cometa. Asociación Vecinal Carretera de El Cortijo.

12:00: Marionetas de Maese Villarejo. Parque de Santa Juliana (San José).

19:00: Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables. Disco móvil. Parque de Santa Juliana. Asociación Vecinal San José.

19:00: Degustación de mini hamburguesas. Hinchables. c/ Enrique Granados. Asociación Vecinal El Arco.

19:00: 'San Mateo suena en los barrios'. c/ Enrique Granados.

25 de septiembre

12:00: Degustación de choricillo a la sidra. Hinchables. Parque de La Cometa. Asociación Vecinal Carretera de El Cortijo.

17:30: Marionetas de Maese Villarejo. Plaza San Bartolomé (Centro Histórico).

19:00: Degustación de panceta y choricillo a la plancha. Hinchables. Disco móvil. Calle Alameda/Plaza San Pío X. Asociación Vecinal La Estrella.

Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables. Espectáculo de magia. Parque San Adrián. Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas.

19:00: Degustación de bollos preñaos. Hinchable. Gran bingo. Presentación del libro 'Bajo cada felpudo'. Parque San Antonio. Asociación vecinal San Antonio.

19:00: 'San Mateo suena en los barrios'. Parque San Antonio.

26 de septiembre

17:30: Marionetas de Maese Villarejo. Plaza Fuertegollano (Varea).

19:00: Degustación de chorizo a la sidra. c/ Portales con Juan Lobo. Asociación Vecinal Centro Histórico.

27 de septiembre

19:00: Degustación de perritos calientes de pollo y cerdo. Hinchables. Espectáculo de magia. Plaza del Cerrado. Asociación Vecinal de Varea.