La «misma ilusión» de Jorge García Pasaro

Jorge García Pasaro se quedó ayer solo en San Mateo. La programación musical de las fiestas de Logroño volvía a proponer varias citas simultáneamente, aunque esta vez, al menos, una separada significativamente de las demás. La tormenta que azotó Logroño por la tarde impidió que el Espacio Peñas 2.0 pudiera continuar con su programación, sólo pudo llegar a la actuación de tarde de Isaac Miguel. El recinto se inundó y los equipos se mojaron, así que en condiciones de seguridad no se podía actuar. Ayer era la noche de los grupos del Parrilla Rock Fake Teddy, Los Zigalas, Doctor Sapiens e Iranzo que, dentro de lo que cabe, tendrán otra oportunidad para actuar en la plaza del Parlamento. Aunque los conciertos de ayer en el Parrilla Rock, los de Soundshakers, Entre Líneas y Camino del Exceso, tampoco se pudieron realizar ya que la lluvia impidió probar sonido. Los dos primeros grupos, eso sí, están programados mañana en el Espacio Peñas 2.0.

De esta forma, el concierto de Jorge García Pasaro en el local de la peña La Rioja, en la calle San Matías, se convirtió en la actuación musical más relevante de la noche de ayer, seguida de la sesión de DJ Pippo. Estuvo precedida de un toro de fuego en la misma vía que, por las unidades de seguridad y emergencia desplazadas, más parecía una catástrofe que una celebración: ambulancia, Policía Loca, Policía Nacional y Bomberos. Todo sea por la prevención. La sede de la peña se llenó a continuación para disfrutar del concierto del músico y futbolista riojano, un auténtico todoterreno de los escenarios que aprovechó para presentar algunas canciones de «su primer disco profesional» -porque cuenta con una maqueta anterior-, 'Tu historia' (2018). Ya actuó el año pasado en San Mateo en una plaza del Mercado llena, y él lo recordó: «Hoy aquí no hay 7.000 personas como el año pasado decía el periódico La Rioja que hubo, pero me hace la misma ilusión».

La sede de la peña La Rioja está más preparada para jugar partidas de mus que para acoger un concierto, pero Jorge García Pasaro se las apañó en un rinconcito para hacer disfrutar a quienes se acercaron a escucharle, unas 200 personas. Como mucho cabrían una docena más. Estuvo acompañado del guitarrista najerino Ángel Agüera (Two in Armony, Black Desert…) y, al cajón, del cantante flamenco logroñés Pedro de Olga, por cierto, el malo del videoclip 'Contradicción' de Malú rodado en La Rioja. En el repertorio hubo tantas canciones propias como versiones. Jorge se ha dado a conocer interpretando versiones, sobre todo cuando no contaba un repertorio propio, pero ya lo tiene. Ayer, ante un público que seguramente no le conocía, con Makoki, por ejemplo, decidió ofrecer aleatoriamente temas propios con canciones célebres de Nacha Pop, Antonio Flores, Manolo García, Coque Malla…

Lo cierto es que al menos para una parte del público el artista sí era conocido, aunque quizá no como artista. «¡Viva el Náxara!», le gritó un espectador. Sucede que, aunque Jorge García Pasaro se ha formado y ha jugado muchas temporadas en el Náxara, ahora defiende la camiseta verdinegra del Tedeón, así que al músico no le quedó otra que responder: «Y el Tedeón, no se te olvide. Pero bueno, viva el Náxara». Y así, entre flamenco y pop, con buena sintonía, Jorge García Pasaro protagonizó un concierto entrañable, de barrio, como una especie de vuelta a sus inicios, una actuación sin más pretensiones que hacer pasar un buen rato a los vecinos y peñistas. Y en ese sentido, cumplió su fin. Su canción 'Princesa de barrio' fue, de hecho, una de las más coreadas.