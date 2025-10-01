Los hinchables serán gratis en los sanmateos 2026 El precio de dos euros establecido por el Ayuntamiento ha generado críticas de los vecinos

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha manifestado que se plantea que en las próximas fiestas de San Mateo los hinchables vuelvan a ser gratuitos en las fiestas del próximo año, según informa Europa Press.

Una cuestión planteada tras la polémica de estos pasados festejos por el pago de 2 euros que los chavales pudieran hacer uso de estas instalaciones en los barrios de la ciudad y que, después de haber señalado el Consistorio que era algo conocido, la Federación de Asociaciones Vecinales desmintiera en un comunicado esta afirmación.

«Como portavoz del equipo de Gobierno, lo que les tengo que decir es que nosotros nos hemos reunido con la Federación de Asociaciones Vecinales y lo que vamos a mirar es al futuro», ha comenzado aseverando Celia Sanz.

En este sentido, ha recordado que «ya el alcalde, durante las fiestas de San Mateo, pidió disculpas y reconoció que sí que ha habido una serie de errores en cuanto a la planificación de lo que es esa actividad».

«Pero lo que les puedo garantizar -ha añadido- es que, para años sucesivos, nuestro compromiso, y así se ha trasladado de una forma totalmente fehaciente, es que la actividad en los barrios, la actividad para familias y para niños se va a potenciar, se va a mejorar».

Unas mejoras, ha continuado, que «desde luego, se van a ver en las siguientes fiestas de San Mateo, teniendo en cuenta que esos devenires que hayan podido suceder en cuanto a los pasados festejos y estamos mirando hacia el futuro».

Algo, ha reseñado que «el equipo de Gobierno va a tener como prioridad encima de la mesa para programar las siguientes fiestas de San Mateo».

E insistiendo Sanz en que «nosotros respetamos absolutamente el comunicado que ha mandado la Federación de Asociaciones Vecinales, nos hemos reunido con ellos tras las fiestas de San Mateo y lo que les puedo asegurar es que esas reuniones continuarán a futuro para mejorar esas fiestas de San Mateo, que es nuestro principal objetivo», preguntada directamente si el próximo año los hinchables serán gratis, ha concluido contestando «evidentemente».