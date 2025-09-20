El himno de Logroño, en lenguaje de signos desde el balcón del Ayuntamiento

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:57

A los muchos momentos emocionantes que se han vivido hoy en la plaza del Ayuntamiento de Logroño durante el disparo del cohete de las fiestas de sen Mate se ha sumado uno muy especial.

Desde el balcón del Ayuntamiento, una joven ha signado el himno de Logroño. Se trata de Ángela, miembro de la Asociación de personas sordas de la rioja ASR.

Ampliar Ángela y Hilda, de ASR

La letra del «Himno a Logroño»

Somos de estirpe berona, plantada junto al Ebro,

el Monte Cantabria fue nuestro primer asentamiento.

Roma nos trajo su lengua por el río desde el mar,

bajó desde Varea nuestro vino y nuestro pan.

Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo,

cruce de caminos, puente sobre el Ebro.

Cuna de mi lengua, Camino de encuentro

y nadie en Logroño se siente extranjero.

Pronto nos hizo libres el fuero de Alfonso Sexto,

el camino de Santiago nos hizo europeos.

Y cuando con violencia quisieron ponernos cerco,

supimos resistir libres y por siempre lo seremos.

Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo (...)

Logroño junto a su río, fue creciendo en paralelo,

Rúa Vieja, Mayor, Portales y Bretón de los Herreros

y en el río se reflejan sus señas de identidad,

San Bartolomé, Palacio, Santiago y la Catedral.

Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo (...)

Logroño es joven y antiguo, es pasado y es progreso,

es puerta del Revellín y es el nuevo Ayuntamiento,

y el Logroño de la jota, ahora canta otro cantar.

En Logroño no hay tranvía, pero hay Universidad.

Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo(...)