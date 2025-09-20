Fiesta, vino y alegría ¡Ya estamos en San Mateo! Con dos minutos de adelanto, había ganas, el cohete ha sonado en el cielo y ha disparado la fiesta

San Mateo 2025 arranca con la explosión de alegría del cohete en la plaza del Ayuntamiento y lo ha hehco con casi tres minutos de adelanto. A las 11.57 el cohete anunciador de las fiestas sonaba en el cielo de Logroño y las fiestas de San Mateo comenzaban.

El esperado disparo del cohete ha vuelto a teñir de emoción el cielo de Logroño y a desatar la euforia de miles de personas que abarrotaban esta mañana la plaza del Ayuntamiento. Con este gesto cargado de tradición y simbolismo, han comenzado oficialmente las fiestas de San Mateo 2025, una cita que transforma la ciudad y que convierte sus calles en escenario de convivencia, música y alegría compartida.

Peñistas con sus blusas de colores, familias enteras, visitantes llegados de toda La Rioja y turistas que querían descubrir el alma de la ciudad se han fundido en un mismo grito de celebración. El rugido colectivo, los pañuelos al viento y el estallido de confeti y aplausos han marcado un arranque vibrante que preludia lo que será una semana inolvidable.

Por delante quedan siete días intensos de fiestas en los que Logroño se llenará de actos tradicionales, como la ofrenda de flores y frutos a la Virgen de Valvanera, el pisado de la uva o los pasacalles, pero también de conciertos, degustaciones, actividades infantiles, encuentros gastronómicos y el bullicio constante en cada rincón de la ciudad.

San Mateo es mucho más que un programa festivo: es la oportunidad de reencontrarse, de compartir el vino y la gastronomía riojana, de disfrutar de la música en la calle y de reivindicar la identidad de un pueblo que sabe celebrar como pocos. Logroño late al ritmo de sus fiestas y se abre al mundo con los brazos extendidos, invitando a todos a sumarse a la alegría.

Con el cohete ya en el aire y la emoción aún palpitando, Logroño entra en sus días más intensos y queridos del año. Empieza una semana de recuerdos imborrables, de tradición y de futuro, de vino y amistad, de calles llenas y corazones abiertos. ¡San Mateo 2025 ya está aquí y la fiesta no ha hecho más que empezar! 🍇🎊