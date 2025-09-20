LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente En directo: fiestas de san Mateo de Logroño

En directo: fiestas de san Mateo de Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:52

Sigue con nosotros minuto a minuto lo que pasa en las calles de Logroño durante las fiestas de San Mateo.

12:09

¡Viva San Mateo! ¡Felices fiestas!

11:55

11:55

Logroño vibra. ¡ESE MOMENTO!

11:48

11:48

11:47

11:42

Ordenan desde el ayuntamiento quitar la pancarta de apoyo a Palestina que había colgada en el balcón del PSOE

11:42

11:42

11:41

11:41

11:41

Muchas sandías en la plaza del Ayuntamiento, símbolo de apoyo a la causa palestina

11:40

11:40

11:33

11:32

11:32

11:00

Y, por supuesto, el programa de actos, que podéis consultar en este enlace

10:59

🌤️ Os dejamos por aquí la previsión del tiempo para hoy

  • Ahora: mayormente nublado, unos 21 °C.

  • Al mediodía: algo más cálido, entre 23-26 °C con nubes y claros.

  • Tarde: sube bastante, con momentos de sol; sobre 28-31 °C hacia las 17-18 h.

  • Noche: se enfría, bajando hasta unos 19-20 °C y cielos mayormente nublados.

Enlace copiado

10:58

10:58

10:58

¡Buenos días!

