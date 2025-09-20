En directo: fiestas de san Mateo de Logroño
Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:52
Sigue con nosotros minuto a minuto lo que pasa en las calles de Logroño durante las fiestas de San Mateo.
12:09
¡Viva San Mateo! ¡Felices fiestas!
11:55
Logroño vibra. ¡ESE MOMENTO!
11:48
11:47
11:42
Ordenan desde el ayuntamiento quitar la pancarta de apoyo a Palestina que había colgada en el balcón del PSOE
11:42
11:41
11:41
Muchas sandías en la plaza del Ayuntamiento, símbolo de apoyo a la causa palestina
11:40
11:33
11:32
11:00
Y, por supuesto, el programa de actos, que podéis consultar en este enlace
10:59
🌤️ Os dejamos por aquí la previsión del tiempo para hoy
Ahora: mayormente nublado, unos 21 °C.
Al mediodía: algo más cálido, entre 23-26 °C con nubes y claros.
Tarde: sube bastante, con momentos de sol; sobre 28-31 °C hacia las 17-18 h.
Noche: se enfría, bajando hasta unos 19-20 °C y cielos mayormente nublados.
Enlace copiado
10:58
10:58
¡Buenos días!
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
- 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
-
3
- 4 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
-
5
- 6 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
- 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
-
8
- 9 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.