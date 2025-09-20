Que el ritmo no pare ni con la lluvia

Algo debía de tener La Morrete Party para aparecer cuatro veces en el mismo día en el programa de San Mateo, a pesar de ... ser el mismo evento de 13.00 hasta pasadas las 22.00 horas. El mal pensado podría creer que casi es un error que no hayan incluido el amanecer y el anochecer en la agenda oficial festiva en un descarado intento de rellenar, pero al visitar la plaza San Bartolomé se comprueba el cariz de fiesta casi da sentido a la insólita multiplicación de un mismo acto.

Muy buen ambiente discotequero, baile continuo, botas de vino, camisetas del extinto CD Logroñés y 'faldonetas' como seña de identidad local, y tribus urbanas, tendencias y sensibilidades de todo tipo con un objetivo común: pasarlo bien. Lo único malo fue que las calles adyacentes se llenaron de basura y pis, un daño colateral. Por lo demás, es una 'rave' legal que parece ya imprescindible en San Mateo.

Ampliar La plaza de San Bartolomé estuvo abarrotada durante la celebración de La Morrete Party. Sadé Visual

Pasadas las 19.00 horas arrancó el bingo musical presentado por Bárbara 'Reina de la Pantaloneta', esa diva que debería ser vendimiadora a dedazo, que tuvo que detenerse minutos después para que una espectadora fuera atendida por Policía Local, ambulancia y Cruz Roja. La primera línea del bingo se la llevó Aroah Villoslada, con un estuche de botellas de vino López de Haro, unos calcetines y una 'tote bag' de premio. Tras un paréntesis de 20.00 a 20.45 horas obligado por la lluvia, y que limpió considerablemente la plaza, hubo un ganador, con dos bingos incorrectos antes. Jorge Calvo celebró la suerte, que le sobrevino con la canción 'Amor de caparrón' de Bárbara, a ritmo de Tino Casal y permaneció en el escenario para acompañar, junto a Ivo a la 'drag' Oh Mammy Devil.

Ampliar El primer y único DJ del Parrilla Rock. Sadé Visual

También arrancó el Parrilla Rock, aunque tras la sesión del primer DJ tuvo que suspenderse debido a la lluvia. Estaban programados Sebastián Reyes, Sofarsogood, Júpiter, Gianni & Chris y Kurzz, pero solo uno de ellos pudo poner música.