La diva Bárbara 'Reina de la Pantaloneta' presentó La Morrete Party. Sadé Visual

Que el ritmo no pare ni con la lluvia

La Morrete Party ofrece una discoteca al aire libre durante horas en la plaza de San Bartolomé, con bingo musical, 'drags' y, sobre todo, buen ambiente

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:11

Algo debía de tener La Morrete Party para aparecer cuatro veces en el mismo día en el programa de San Mateo, a pesar de ... ser el mismo evento de 13.00 hasta pasadas las 22.00 horas. El mal pensado podría creer que casi es un error que no hayan incluido el amanecer y el anochecer en la agenda oficial festiva en un descarado intento de rellenar, pero al visitar la plaza San Bartolomé se comprueba el cariz de fiesta casi da sentido a la insólita multiplicación de un mismo acto.

