LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: fiestas de san Mateo de Logroño
La plaza del Ayuntamiento, a imagen y semejanza de una gran pista de baile
Justo Rodríguez

La plaza del Ayuntamiento, a imagen y semejanza de una gran pista de baile

La DJ Carmen de la Fuente ameniza el 'chupinazo', tal y como lo denomina la creciente juventud que abarrota los espacios más cercanos al principal escenario mateo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:29

Todo comienza oficialmente con un 'pseeeeeee, pum', pero nadie duda a estas alturas de que oficiosamente la fiesta se celebra desde antes... Desde primera hora de una larga mañana con punto álgido al mediodía, ese que logra mantenerse, primero durante el 'Himno a Logroño' con las emociones a flor de piel; y luego, con lo que diga la DJ, en este caso Carmen de la Fuente (sobre el «gran escenario» en el que el domingo tocará Mikel Izal).

La primera mujer en amenizar el disparo del cohete anunciador de San Mateo de la historia de la capital debía estar advertida de cómo se las gasta Logroño en ese 'chupinazo', denominación que, guste o no, gana adeptos cada año entre las nuevas generaciones que llenan las primeras filas, por no decir las segundas y las terceras, en el plaza del Ayuntamiento. Y sonó su música, claro. Y se perreó, también.

Una plaza que, este 2025 y tal y como manda la actualidad, no solo se tiñó del rojo, blanco, verde y amarillo de la cuatricolor riojana, sino que las pelotas gigantes en forma de sandía con los lemas de 'Palestina Libre' y 'Stop Genocidio' hicieron que la revindicación también estuviese presente en plena celebración, la que cada septiembre convierte al menos en una mañana como la de hoy la plaza del Consistorio en una gran pista de baile.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  2. 2 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  3. 3

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  4. 4 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  5. 5 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  6. 6

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  7. 7 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9 Litros de vino para ambientar San Mateo
  10. 10 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La plaza del Ayuntamiento, a imagen y semejanza de una gran pista de baile