La plaza del Ayuntamiento, a imagen y semejanza de una gran pista de baile La DJ Carmen de la Fuente ameniza el 'chupinazo', tal y como lo denomina la creciente juventud que abarrota los espacios más cercanos al principal escenario mateo

Javier Campos Logroño Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:29 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Todo comienza oficialmente con un 'pseeeeeee, pum', pero nadie duda a estas alturas de que oficiosamente la fiesta se celebra desde antes... Desde primera hora de una larga mañana con punto álgido al mediodía, ese que logra mantenerse, primero durante el 'Himno a Logroño' con las emociones a flor de piel; y luego, con lo que diga la DJ, en este caso Carmen de la Fuente (sobre el «gran escenario» en el que el domingo tocará Mikel Izal).

La primera mujer en amenizar el disparo del cohete anunciador de San Mateo de la historia de la capital debía estar advertida de cómo se las gasta Logroño en ese 'chupinazo', denominación que, guste o no, gana adeptos cada año entre las nuevas generaciones que llenan las primeras filas, por no decir las segundas y las terceras, en el plaza del Ayuntamiento. Y sonó su música, claro. Y se perreó, también.

Una plaza que, este 2025 y tal y como manda la actualidad, no solo se tiñó del rojo, blanco, verde y amarillo de la cuatricolor riojana, sino que las pelotas gigantes en forma de sandía con los lemas de 'Palestina Libre' y 'Stop Genocidio' hicieron que la revindicación también estuviese presente en plena celebración, la que cada septiembre convierte al menos en una mañana como la de hoy la plaza del Consistorio en una gran pista de baile.

