El «gran escenario» de la plaza del Ayuntamiento, el de Izal que se aprovechará para el cohete de San Mateo, ya puede verse «La producción de alta calidad que responde a la necesidad del artista de recrear un show a la altura de los grandes festivales en los que ha participado donde ha agotado las entradas», en palabras de Sáinz, está aquí

Ya lo dijo Miguel Sáinz cuando desveló el «concierto top» para estos sanmateos: «Mikel Izal llega a Logroño con una superproducción que supone un escenario de mayores dimensiones que el habitual, dotado de una pantalla central de doce por ocho metros, pantallas laterales de gran formato y un sistema de iluminación de más de 100 móviles». «Esta producción de alta calidad responde a la necesidad del artista de recrear un show a la altura de los grandes festivales en los que ha participado donde ha agotado las entradas», apostilló, y ahora es cuando toca juzgar si responde o no a las expectativas.

Y es que desde este viernes, el anunciado «gran escenario» se ha empezado montar en la plaza del Ayuntamiento de cara al disparo del cohete anunciador de San Mateo 2025 de este sábado, pues será el mismo que se utilizará para la sesión con la que la DJ Carmen de la Fuente dará por inauguradas oficialmente las fiestas de la Vendimia. Recordar que el concejal de Promoción de la Ciudad adelantó «un salto de calidad; no solo por el nombre del intérprete, sino también por la puesta en escena»; adelantando que para tal show no valdría «el actual escenario municipal con que contamos» (29 metros de ancho total, 18,9 del escenario, 5 por cada lado de pantalla, y una altura total de 12 metros y 10,5 de fondo).