Miguel González (centro) recibe el trofeo de manos de Raúl Presa (izquierda). Justo Rodríguez

La Peña Rondalosa premia a La Uva con el galardón Ángel Jubera

Un reconocimiento a su contribución a las fiestas mateas, su capacidad de innovación y su interés en fortalecer la unión entre ambos grupos

Juan Marín del Río

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:57

El VI galardón Ángel Jubera de la Peña Rondalosa ha ido a manos de otra peña capitalina, La Uva, por «una trayectoria espectacular», ha señalado este miércoles Raúl Presa, presidente de la peña ubicada en la calle Carnicerías. «Ángel Jubera –difunto presidente de la peña durante 32 años– era un hombre que dedicó toda su vida a ayudar, a las fiestas de San Mateo de Logroño y a las peñas; sobre todo a Peña Rondalosa. Siempre ha creído en la unión entre las peñas y, como no podía ser de otra manera, este premio es para la más joven», ha añadido Presa antes de entregar un pequeño trofeo a Miguel González, presidente de La Uva. Presa, además ha querido destacar la «innovación en las degustaciones y las salidas, con cantidad de gente», de la Peña La Uva, «por eso lo más oportuno era que este galardón fuera para ellos».

«El hecho de que reconozcan la labor que estás haciendo desde hace diez años es algo impresionante»

Miguel González

Presidente de la Peña La Uva

«La Peña Rondalosa es una de las que más nos ayudó cuando empezamos; estamos muy agradecidos»

González ha recibido el premio «con mucha ilusión». «El hecho de que reconozcan la labor que estás haciendo desde hace diez años es algo impresionante; más aún la Peña Rondalosa que es un ejemplo a seguir, además de una de las peñas que más nos ayudó cuando nosotros empezamos; estamos muy agradecidos», ha indicado.

Durante la entrega han estado presentes Conrado Escobar, alcalde de Logroño, varios concejales o los vendimiadores, que no pararon de bailar al ritmo de la música. Al mismo tiempo, Peña Rondalosa ha ofrecido una multitudinaria degustación de sardina a la plancha en la plaza Martínez Zaporta, a escasos metros de la peña. Ambos grupos vivieron una mañana de convivencia, disfrutando de las fiestas mateas como saben hacer y llevando alegría a logroñeses y visitantes con su música.

