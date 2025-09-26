Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias

El olor a churros o a buñuelos, la gente gritando bingo, o un feriante con micro en mano cantando 'Y dónde te ha tocado... ... en la tómbola Antojitos' suele ser el recuerdo más habitual cuando le preguntas a alguien por la feria de Logroño. Aquella que ponen en las fiestas de San Bernabé y, ahora, en las de San Mateo. Además, también es la estampa con la que uno se encuentra nada más entrar al recinto que este año ha contado también con la presencia de aquello que más temen los feriantes: la lluvia.

Las fiestas mateas de 2025 empezaron con un pronóstico que anunciaba un 100% de precipitaciones para el primer fin de semana. Aunque consiguió respetar el momento del cohete, fue al cabo de las horas cuando esa predicción se hizo real y la temida lluvia llegó. Así durante el sábado y el domingo.

Ante esta situación, los feriantes, que ven en el fin de semana la oportunidad de generar más ventas, no pudieron empezar unas fiestas de San Mateo con buen pie. Pero, tal y como apunta el dicho, al mal tiempo, buena cara. A decir verdad, tampoco les quedó otra.

Raúl López, dueño del Saltamontes, «una atracción de toda la vida» que se caracteriza por su intenso color azul y por atraer a personas de diferente rango de edad, afirma que «los dos primeros días llovió y se perdió esa gran afluencia de público». Una circunstancia climatológica que, a pesar de no haberla tenido presente durante la semana, no ha permitido remontar las visitas: «El problema que tenemos entre semana es que la gente se va pronto a casa, entre las nueve o diez y media de la noche como mucho», añade López.

Las atracciones del recinto ferial han estado marcadas por un comienzo donde el mal tiempo estuvo más que presente

Los feriantes ponen ahora sus expectativas, para tratar de mejorar resultados, en el próximo lunes, Día del Niño

Las familias consideran que el precio de todas las barracas «está por las nubes», incluso las dirigidas a los pequeños

Unos metros más adelante se encuentra Pilar Vila, dueña de tres barracas típicas también en estas fechas como la del Saltamontes: Tecno Dance, el Gusano Loco y la Barca Vikinga. El venir a Logroño «desde que tengo uso de razón» le ha hecho contar, como a Raúl, con una amplia perspectiva. Es por eso que considera que «hay diferencia con respecto a otros años, porque el primer fin de semana el tiempo no acompañó». De igual forma, subraya que «también se está notando por el tema de la inflación, porque no hay dinero para todo». Un dato que coincide con la reflexión de varias familias que se acercaban a la gran recinto ferial: los precios están por las nubes, incluso las dirigidas a los más pequeños. Y es que las atracciones rondan un precio que puede llegar hasta los 4,50 euros en la mayoría de los casos. Y, las infantiles, alrededor de 3,50.

Este es el caso de las camas elásticas, con Carmelo Abad tras la cabina. «Este año muy mal, el tiempo nos ha fastidiado el primer fin de semana, que era el principal», cuenta. Una pérdida que considera complicada de recuperar. «Todo lo que se ha perdido ya no creo que se pueda remontar, entonces más mal que bien», apunta. Un balance del que acompaña con la siguiente petición: «Si llueve la gente no tiene donde resguardarse, entonces estaría bien que construyesen un parking mejor».

Fernando Sampedro, presidente de la Asociación de Feriantes de La Rioja, y también dueño de Flic Flac, apostilla que «este año está siendo más flojo en comparación con otros, porque con la lluvia no hay quien pueda y las cuentas, quieras o no, ya no salen». Sin embargo, mantiene la esperanza de que la gente siga acercándose durante este fin de semana, «que ya no hay fuegos artificiales ni festejos».

Un arranque que, a pesar de la lluvia, pone expectativas altas en el lunes, que coincide con el Día del Niño y el último día de barracas: «Vendrá bastante público, porque además los precios son populares», concluye Sampedro.