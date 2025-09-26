LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las Norias sigue recibiendo muchas visitas en la feria de las fiestas mateas de este año.

Ver 19 fotos
Las Norias sigue recibiendo muchas visitas en la feria de las fiestas mateas de este año. Irene Jadraque

Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias

Balance ·

La lluvia del primer fin de semana marcó el comienzo de las barracas mateas que ponen las expectativas en el próximo lunes con el Día del Niño

María Aguirre

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:35

El olor a churros o a buñuelos, la gente gritando bingo, o un feriante con micro en mano cantando 'Y dónde te ha tocado... ... en la tómbola Antojitos' suele ser el recuerdo más habitual cuando le preguntas a alguien por la feria de Logroño. Aquella que ponen en las fiestas de San Bernabé y, ahora, en las de San Mateo. Además, también es la estampa con la que uno se encuentra nada más entrar al recinto que este año ha contado también con la presencia de aquello que más temen los feriantes: la lluvia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3 La otra cara de la feria
  4. 4 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  9. 9

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  10. 10

    La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias