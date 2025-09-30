LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hinchables durante las fiestas de San Mateo de Logroño. Sonia Tercero

Las asociaciones vecinales alegan que «no hubo ningún tipo de acuerdo» para cobrar por los hinchables en San Mateo

La Federación, además de oponerse a que haya que pagar por estas actividades, asegura que «en ningún momento fuimos informadas ni consultadas» sobre la decisión de imponer un precio para poder disfrutarlos

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:18

Tras la polémica suscitada por el cobro de dos euros en las fiestas de San Mateo de los hinchables en los barrios que antes eran gratis, la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja ha expresado este martes su «rechazo rotundo» a que se exija abonar el citado importe «por actividades que tradicionalmente han sido gratuitas y que forman parte del espíritu popular y participativo» de las celebraciones logroñesas.

La Federación, a través de un comunicado, ha querido desmarcarse tras las quejas y protestas que saltaron durante las pasadas fiestas, en las que el Ayuntamiento justificó que de tal cobro se informó en la previa a las asociaciones, limitándose a publicitar que los hinchables gratuitos se iban a poder seguir disfrutando en el 'Peque San Mateo' que se organizó por las mañanas en la plaza del Ayuntamiento de la capital riojana.

Ante esta situación, han solicitado al Consistorio logroñés que «aclare públicamente por qué se ha afirmado que esta medida contaba con el beneplácito de la Federación, cuando no ha existido ningún tipo de acuerdo ni comunicación previa». «En ningún momento fuimos informadas ni consultadas sobre la decisión de establecer un pago por el uso de los hinchables en los barrios. Nos enteramos cuando una de nuestra asociaciones federadas dio la voz de alarma», han asegurado.

