Así es el equipo distintivo de los agentes de España, Francia, Italia y Portugal

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja patrullarán durante las fiestas de San Mateo en Logroño con miembros de los cuerpos nacionales ... Francia, Italia y Portugal. Aunque aparentemente sus uniformes sean parecidos, cuentan con una equipación propia que les distingue, no solo por el lenguaje identificativo: Policía Nacional (España), Police Nationale (Francia), Polizia di Stato (Italia) y Polícia de Segurança Pública (Portugal). Los agentes, dos franceses procedentes de Lyon, dos portugueses procedentes de Viseu y un italiano procedente de Monza, realizarán servicios de prevención de la seguridad ciudadana dentro del proyecto 'Comisarías Europeas'.

Eduardo Villar Policía Nacional (España) Pistola Heckler & Koch USP Compact

Ampliar El agente de Policía Nacional de España Eduardo Villar. Juan Marín

El uniforme de la Policía Nacional consta de polo, pantalón, botas y gorra azul marino con el distintivo oficial de cargo, si oficial o inspector, la unidad y la placa con el emblema del cuerpo con el escudo constitucional y la corona, así como el número identificativo de agente. Como complementos, los agentes portan unos grilletes, un arma Heckler & Koch USP Compact de 9 milímetros con dos cargadores y una defensa (porra) extensible, con posibilidad de portar también una pistola Tasher y, en determinadas unidades, un subfusil.

Marc Ruiz Police Nationale de Francia Pistola Sig-Sauer SP 2022

Ampliar El agente de la Policie Nationale de Francia Marc Ruiz. Juan Marín

El uniforme de la Police Nationale de Francia, además de las prendas habituales color azul marino, consta de un chaleco para portar granadas de gas pimienta, la pistola 'Tasher' y una cámara de grabación peatonal, además del antibalas, debido al gran número de multitudinarias manifestaciones que se producen. En el uniforme se incluyen los escudos correspondientes al cuerpo, rango y la unidad a la que pertenece el agente, así como su número identificativo. Lo que también diferencia al agente francés es el nuevo gorro 'lukalú' que sustituye a la anterior y común gorra. Y el arma que portan es una Sig-Sauer SP 2022.

Daniel Messina Polizia di Stato de Italia Pistola Beretta 92 FS

Ampliar El agente de la Polizia di Stato de Italia Daniel Messina. Juan Marín

El uniforme de la Polizia di Stato de Italia es sencillo, con polo, botas y gorra azul marino con detalles rojos y pantalón azul claro grisáceo. Cada agente porta los escudos de su unidad y grado, sin número o identificación personal. En el cuello de su polo se muestran emblemas con llamas y las siglas R.I., que corresponden a República Italiana. Como complementos portan la 'torcha' (porra), guantes, esposas y la pistola Beretta 92 FS.

Joao Pinto Polícia de Segurança Pública de Portugal Pistola Glock 19

Ampliar El agente de Polícia de Segurança Pública de Portugal Joao Pinto. Juan Marín

La Polícia de Segurança Pública de Portugal visten polo azul cielo y pantalón, botas y gorra azul marino. Una cosa que les diferencia de otros agentes es que en el pecho, además de los comunes distintivos y escudos que significan el cuerpo y la unidad a la que pertenecen, ellos están indentificados con la inicial de su nombre y su apellido completo. Como complementos cuentan con una pistola Glock 19, porra extensible y un silbato.