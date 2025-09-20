LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Agentes de Policía de Francia, Portugal, España e Italia posan en la plaza del Mercado de Logroño. Juan Marín

Así es el equipo distintivo de los agentes de España, Francia, Italia y Portugal

Durante las fiestas de San Mateo patrullarán, junto a la Policía Nacional, miembros de las fuerzas del orden de otros tres países de la Unión Europea, identificables por sus uniformes, escudos y armas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:20

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja patrullarán durante las fiestas de San Mateo en Logroño con miembros de los cuerpos nacionales ... Francia, Italia y Portugal. Aunque aparentemente sus uniformes sean parecidos, cuentan con una equipación propia que les distingue, no solo por el lenguaje identificativo: Policía Nacional (España), Police Nationale (Francia), Polizia di Stato (Italia) y Polícia de Segurança Pública (Portugal). Los agentes, dos franceses procedentes de Lyon, dos portugueses procedentes de Viseu y un italiano procedente de Monza, realizarán servicios de prevención de la seguridad ciudadana dentro del proyecto 'Comisarías Europeas'.

