El pasado 15 de agosto tomó la alternativa en su Alfaro natal. Esta tarde hará su segundo paseíllo como matador de toros. Fabio Jiménez, ... el chico que salió de su casa con apenas trece años persiguiendo el toreo, debuta en Logroño por San Mateo con las ganas de triunfo lógicas de la juventud pero con la madurez de saber que en su profesión es más importante aquello que se siente que los trofeos que se suman en el esportón.

– San Mateo, La Ribera y usted en cartel.

– Es un sueño cumplido, tengo toda la ilusión y mis mejores deseos para que esta tarde salgan las cosas bien. Es mi presentación en Logroño, estoy responsabilizado mucho, tengo ganas de que empiece la corrida y que, ojalá, los toros ayuden.

– ¿Ha toreado Fuente Ymbro alguna vez?

– Nunca, ni siquiera en el campo. Es una gran ganadería que, además, ha dado tardes importantísimas. Recuerdo, por ejemplo, la puerta grande del maestro Diego Urdiales con toros de este hierro en Madrid. En Logroño también ha tenido triunfos sonados, espero que hoy se pueda repetir.

– Aquella tarde de Madrid Urdiales vestía un terno azul marino, usted tiene uno de ese mismo color, ¿casualidad?

– El que tengo está inspirado en esa tarde, es muy similar. Admiro mucho al maestro, compartimos conceptos muy parecidos, nos mueve lo mismo por dentro. Además, como persona, le tengo gran cariño. Ojalá que podamos coincidir muchos años en el ruedo.

– ¿Se ve ya haciendo el paseíllo en La Ribera?

– Estar aquí es un logro y una satisfacción. Soy riojano y torear en la capital de mi tierra me llena de orgullo. También asumo mucha responsabilidad, pero, si le digo la verdad, lo que más tengo de cara esta tarde es la ilusión.

– La plaza la conoce, pero nunca ha toreado en ella.

– Al no darse novilladas no he tenido la oportunidad de poder hacer el paseíllo aquí. Hoy es el día. Todas las plazas imponen, esta especialmente, tan grande y alta. Luego sale el toro y no te da tiempo a darte cuenta.

– ¿Cómo está?

– Me encuentro bien, estoy en un momento bueno con muchas ganas de torear, con la miel en los labios y deseando que llegue la hora y poder expresar con el capote todo lo que siento.

– ¿Qué tal ha pasado este mes desde que tomó la alternativa?

– No he cambiado mi día a día. He estado entrenando, haciendo campo, preparándome para la tarde de hoy. Bueno, en realidad, preparándome para torear, para mostrar todo lo que tengo dentro.

– Vaya, que ha hecho vida de torero.

– Lo que soy, no entiendo la vida de otra manera. Paso el día con profesionales, banderilleros de siempre, matadores de toros, novilleros, banderilleros más jóvenes... Somos un grupito muy bueno, buscamos el toreo a diario. Discutimos sobre matices y al final esto es algo que me hace crecer cada día en un entorno en el que estoy a gusto.

– Y en ese grupo, ¿entienden que haya escogido el camino del toreo clásico?

– Bueno, cada uno somos diferentes. Aunque hablamos el mismo idioma cada uno buscamos y, sobre todo, sentimos cosas distintas. Todo es respetable, ninguno somos iguales y el hablar de toros e intercambiar opiniones con compañeros que no piensan igual que yo me enriquece, siempre hay algo positivo sobre lo que tomar nota.

– Esta tarde comienza la feria con una terna muy joven.

– Alterno con toreros a los que admiro mucho. Diego San Román tuvo una tarde buenísima en San Isidro precisamente con una corrida de Fuente Ymbro. Y a Aarón Palacio también le admiro por su forma de torear, de novillero me ha gustado desde siempre. Creo que el cartel es muy interesante.

– Y después de Logroño, ¿tiene algún otro compromiso?

– Toreo el día 28 en Corella con El Fandi y Manuel Escribano toros de El Torero y Antonio Bañuelos. Pero voy día a día. Estoy centrado en esta tarde, espero poder emocionarme toreando y emocionar a la afición de La Ribera.