De la Fuente se lleva las llaves de oro de la Peña Logroño «Voy de emoción en emoción», asegura el seleccionador de fútbol tras recibir el obsequio

La Rioja Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Todos los años por estas fechas, la peña Logroño entrega sus 'llaves de oro'. Ya las han repartido hasta en 37 ocasiones. Y las que han otorgado en la mañana de este viernes durante las fiestas de San Mateo se las ha llevado Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de fútbol masculino natural de Haro quien estuvo junto al chamizo de la peña, en Villegas 25, para la ocasión.

Ampliar Irene Jadraque/Sadé Visual

El riojano también fue homenajeado el pasado jueves por la Federación Riojana de Fútbol bautizando con su nombre la sala de juntas del edificio de Los Lirios. «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande», señaló emocionado.