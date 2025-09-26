LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De la Fuente se lleva las llaves de oro de la Peña Logroño
Irene Jadraque/Sadé Visual

De la Fuente se lleva las llaves de oro de la Peña Logroño

«Voy de emoción en emoción», asegura el seleccionador de fútbol tras recibir el obsequio

La Rioja

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:14

Todos los años por estas fechas, la peña Logroño entrega sus 'llaves de oro'. Ya las han repartido hasta en 37 ocasiones. Y las que han otorgado en la mañana de este viernes durante las fiestas de San Mateo se las ha llevado Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de fútbol masculino natural de Haro quien estuvo junto al chamizo de la peña, en Villegas 25, para la ocasión.

Irene Jadraque/Sadé Visual

El riojano también fue homenajeado el pasado jueves por la Federación Riojana de Fútbol bautizando con su nombre la sala de juntas del edificio de Los Lirios. «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande», señaló emocionado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5 La otra cara de la feria
  6. 6 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  10. 10

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja De la Fuente se lleva las llaves de oro de la Peña Logroño