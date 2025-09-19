Cuatro cámaras de vigilancia reforzarán la seguridad de Logroño desde este San Mateo La previsión es que los dispositivos de control instalados en la plaza del Ayuntamiento y del Mercado formen parte de la red municipal una vez acabadas las fiestas

Policía, Local y Nacional, como cada año; y por primera vez estos sanmateos, cámaras de vigilancia instaladas 'ex profeso' para velar por la seguridad en las fiestas que vienen. Así lo adelantó el propio alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante la presentación del dispositivo especial organizado de cara a los días venideros.

«Se está culminando la tramitación para contar con videovigilancia como refuerzo, que se instalará donde el operativo fije y establezca; así que atención para los que tengan en la cabeza hacer algo malo, pues la vigilancia no solo será presencial, sino también a través de cámaras de vídeo», dijo el pasado 10 de septiembre. Y dicho y hecho.

Así, y tal y como ha podido comprobar Diario LA RIOJA estos días, su instalación ya es realidad. Dos en la plaza del Ayuntamiento y dos en la plaza del Mercado (ambas localizaciones en pleno centro de la capital de La Rioja), según ha confirmado el propio Consistorio capitalino, que serán activadas, de entrada, con vistas a entre el 20 y el 26 de septiembre en dos de los principales escenarios mateos, tanto de día como de noche.

Con la previsión municipal, además, de que todos y cada uno de estos dispositivos –similares a los que ya existen en el parque Felipe VI, el del soterramiento– formen parte de la red municipal a la que poco a poco –y a la espera de los dos paquetes anunciados recientemente, con 21 y 30 cámaras inteligentes, respectivamente– se le va dando forma tras llevar años sobre la mesa (más allá de prevenir actos incívicos o comportamientos directamente delictivos).

Ayuntamiento de Logroño y Delegación del Gobierno en La Rioja ya mantuvieron la correspondiente Junta Local de Seguridad para San Mateo 2025 dejándolo todo preparado al respecto: en este sentido, Policía Local activará más de 200 agentes en tres turnos diarios durante la semana de festejos, mientras que Policía Nacional dispondrá de más de 400 efectivos de diferentes unidades durante ese mismo período.