El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio

El torero Andrés Roca Rey ha anunciado esta mañana, a través de sus perfiles en redes sociales, que no podrá estar hoy en la plaza de toros de Logroño debido a la lesión sufrida días atrás en Valladolid de la que dice se ha resentido en las últimas horas. Decía que «siente profundamente no poder compartir esta tarde con la afición logroñesa, a la que envío todo mi cariño» a través del escueto comunicado.

Acto seguido, la empresa BMF ha comunicado, tras las bajas de Aguado y Roca Rey, que el cartel de esta tarde se queda en un mano a mano entre Diego Urdiales y Aarón Palacio. En la mañana de ayer se conocía, a través de las redes sociales del propio torero, que Pablo Aguado no comparecería en Logroño por una lesión que no se precisaba, pero de la que decía que necesitaba de dos a tres días de reposo. Sí que el diestro anunciaba su reaparición el próximo viernes en la Feria de San Miguel de Sevilla.

Ante la nueva baja de Roca Rey, comunicada en torno a las 10 de la mañana de hoy, la empresa ha anunciado que el cartel se queda en un mano a mano entre Diego Urdiales Y Aarón Palacio con toros de Núñez del Cuvillo. Urdiales será, de esta manera, el único espada actuante de los inicialmente acartelados. El riojano viene a Logroño en un momento excepcional de madurez en su carrera con los ecos de su actuación en Bilbao en la que según afirma el propio torero «fue una de las mejores faenas de mi carrera». Completará el cartel Aarón Palacio, que repite tarde en esta feria por la vía de la sustitución después de abrir la puerta grande de La Ribera el pasado domingo en su primera comparecencia en España como matador de toros.