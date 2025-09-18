LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cambio de horarios en el Ayuntamiento y en el 010 por San Mateo

Debido a las fiestas de Logroño de modifica el servicio de atención al ciudadano

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:29

Con motivo de las fiestas de San Mateo de Logroño, que tendrán lugar del 20 al 26 de septiembre, los servicios de atención al público del Ayuntamiento de Logroño modificarán sus horarios.

Los días 22, 23, 24 y 25, el Consistorio logroñés estará cerrado al público, mientras que el viernes 26, el horario de atención será de 9:00 a 13:15 horas.

En cuanto al Servicio de Atención Ciudadana 010 del Ayuntamiento de Logroño, el horario será el siguiente:

Atención presencial (ruedo). Día 26, de 9:00 a 13:15 horas. Ya el día 29, pasadas las fiestas, el horario de atención será el habitual, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Atención telefónica. De 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Se puede contactar con este servicio llamando al número 010 desde un teléfono fijo ubicado en el término municipal de Logroño; desde un teléfono móvil o desde fuera de Logroño llamando al 941 277 001; o vía Whatsapp, escribiendo al número 618 700 010.

El horario del servicio de expedición de bonobús será, el día 26 de septiembre, de 9:00 a 13:15 horas.

