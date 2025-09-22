Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
Nadie ha resultado herido | La Policía Local no ha podido determinar el domicilio desde el que se han arrojado los objetos
Juan Marín del Río
Logroño
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:45
El tradicional Concurso de calderetas riojanas, celebrado en la calle Gonzalo de Berceo de Logroño, se ha visto interrumpido por un curioso suceso. Según ha informado la Policía Local, alrededor de las 11.30 horas, un grupo de participantes ha alertado de la caída de tres pequeñas piedras, varias piezas de lego y algún otro juguete desde un domicilio de siete plantas ubicado en esta vía. Varios agentes se han desplazado hasta el lugar para tratar de localizar desde qué ventana habían caído los objetos, sin poder determinar la procedencia.
Pese a que alguna de estas piezas han impactado en alguno de los participantes, nadie ha tenido que ser trasladado a un centro médico. Los agentes han permanecido en la zona durante unos minutos, realizando una labor de vigilancia por si se pudiera repetir el incidente.
