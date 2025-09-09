Ayuntamiento de Logroño y Parque de Servicios llegan a un acuerdo de horas extra tras casi dos años de conflicto

Un frente abierto menos. Así lo ve el gobierno local dadas las circunstancias después de que el Ayuntamiento de Logroño y el Parque Municipal de ... Servicios hayan llegado a un acuerdo para la prestación de servicios extraordinarios tras casi dos años de conflicto, movilizaciones incluidas. El PP, al menos a ese respecto, respira aliviado de cara a lo que está por venir.

El cierre de dicha actualización, que ya era firme la semana pasada, permite que, cuando menos, los próximos sanmateos se celebren sin las protestas de los pasados, cuando el propio alcalde Escobar tuvo que tirar de resoluciones para asegurarse la presencia de la treintena de operarios públicos locales que se negaban a hacer horas extra.

Desde entonces, convocatoria de huelga en San Bernabé (con su correspondiente desconvocatoria a la cuarta jornada de paro), protestas continuas y constantes (cada jueves, amén de en los plenos) y, con el verano de por medio, una negociación que finalmente ha dado sus frutos. Así, la plantilla podrá trabajar voluntariamente hasta cinco días especiales más al año, jornadas bautizadas como «de ciudad» con una mayor retribución dedicadas a servicios en los diferentes distritos.

Descartado el plus de disponibilidad por «inasumible», la negociación se ha centrado en los días especiales «con ese tipo de remuneración mayor»

Esa es la esencia de un acuerdo, adelantado a Diario LA RIOJA por el concejal responsable, Ángel Andrés, del que ya se está dando cuenta esta misma semana en las sesiones ordinarias de las Juntas de Distrito pues, no en vano, dichos días especiales o de ciudad servirán para desempeñar trabajos de mejora en los cinco distritos en que se divide la capital (Centro, Norte, Sur, Este y Oeste).

Serán cinco días «de trabajo normal» a los que, dependiendo de las necesidades, se les podrán sumar las determinadas horas extra que se decidan, «horas extra que se agruparán en una jornada por distrito a fin de atender esas peticiones vecinales que en el día a día quedan pendientes», explica Andrés.

Cinco días especiales que han contado con el visto bueno de los sindicatos directamente implicados, UGT y CCOO, y con la abstención de SPPME y CSIF. Y es que, como ya se dijo durante las pasadas fiestas de junio, descartado el plus de disponibilidad por «inasumible», la negociación se ha centrado en los días especiales, esas horas penosas pagadas entre 30 y 35 euros, por encima de las propias extra (el doble, más concretamente).

Ya durante el último pleno municipal, el PSOE retiraba una pregunta «en relación a la organización de las fiestas y una falta de acuerdo» que ya no era tal

«En añadir algunos días más con ese tipo de remuneración mayor», según explicó ya entonces el gobierno local. Con una contraprestación económica, a su juicio, «a cambio de un mejor servicio público», que es en lo que, en su opinión, se verá traducido ese aumento de días especiales. Preguntado sobre la cuantía total del acuerdo, Andrés precisa que de la misma no podrá darse cuenta hasta una vez cumplidos esos días (pues no se saben ni el número de horas ni los trabajadores que finalmente las prestarán).

Los empleados municipales, por su parte, hablan de «mejoras» con la modificación del acuerdo anterior (actualización, que también) con un «mínimo de horas» por jornada y «tres días libres» por inscribirse en el listado voluntario de horas extra, si bien reconocen que se quedan lejos de sus pretensiones. Pese a ello, se están apuntando a la misma de cara a San Mateo.

Ya durante el pleno del pasado jueves el PSOE retiraba una pregunta al ejecutivo municipal «en relación a la organización de las fiestas y la falta de acuerdo entre Ayuntamiento y Parque de Servicios» pues, y he ahí la novedad, ya estaba firmado el acuerdo. Un acuerdo de paz que, según los sindicatos, es «una demostración de que la movilización funciona».