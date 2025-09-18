Actos previos de las fiestas de San Mateo de Logroño Consulta cuáles son los eventos que se celebrarán unos días antes de que empiecen las fiestas

Jueves, 18 de septiembre

• 19.00 Pregón a cargo de D. Francis Paniego

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

• 20.00 Pregón del Club Taurino 2025 a cargo de D. Fabio Jiménez y presentación Trofeo mejor lidia 2025 Ciudad de Logroño

Club Taurino Logroñés

AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO

Primera gala de entrega de premios Josette Cordier

Cofradía del vino de Rioja

SALA ESPACIO LAGARES

Viernes, 19 de septiembre

• 19.00 Imposición de pañuelos a representantes de diferentes colectivos de la ciudad

SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)

SAN JOSÉ, PARQUE SANTA JULIANA

• 19.00-23.00 Feria de la cerveza artesana solidaria

Asociación vecinal San José

PARQUE SANTA JULIANA

• 20.00 Inauguración de la Fuente del Vino

Grupo folklórico Aires de La Rioja

C/VARA DE REY-GRAN VÍA

Concierto. Guillermo y Sara . Bailando en plata

Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño

PARQUE GALLARZA

• 20.30 I cata de vinos jóvenes «Taurino de Rioja y oro»

Club Taurino Logroñés

PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE

Gala Miss y Mister 2025

Federación de Peñas

PASEO DEL ESPOLÓN

• 21.00 Inauguración de la Caseta y Proclamación de Reinas y Damas de Honor

Casa de Andalucía

PARKING DEL REVELLÍN

Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025

Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025

FRONTÓN JAVIER ADARRAGA