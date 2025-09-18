Actos previos de las fiestas de San Mateo de Logroño
Consulta cuáles son los eventos que se celebrarán unos días antes de que empiecen las fiestas
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:49
Jueves, 18 de septiembre
• 19.00 Pregón a cargo de D. Francis Paniego
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
• 20.00 Pregón del Club Taurino 2025 a cargo de D. Fabio Jiménez y presentación Trofeo mejor lidia 2025 Ciudad de Logroño
Club Taurino Logroñés
AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO
Primera gala de entrega de premios Josette Cordier
Cofradía del vino de Rioja
SALA ESPACIO LAGARES
Viernes, 19 de septiembre
• 19.00 Imposición de pañuelos a representantes de diferentes colectivos de la ciudad
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
• 19.00-22.00 San Mateo suena en los barrios (Producciones Macumba)
SAN JOSÉ, PARQUE SANTA JULIANA
• 19.00-23.00 Feria de la cerveza artesana solidaria
Asociación vecinal San José
PARQUE SANTA JULIANA
• 20.00 Inauguración de la Fuente del Vino
Grupo folklórico Aires de La Rioja
C/VARA DE REY-GRAN VÍA
Concierto. Guillermo y Sara . Bailando en plata
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Logroño
PARQUE GALLARZA
• 20.30 I cata de vinos jóvenes «Taurino de Rioja y oro»
Club Taurino Logroñés
PLAZA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
Gala Miss y Mister 2025
Federación de Peñas
PASEO DEL ESPOLÓN
• 21.00 Inauguración de la Caseta y Proclamación de Reinas y Damas de Honor
Casa de Andalucía
PARKING DEL REVELLÍN
Feria San Mateo de pelota a mano profesional 2025
Previa torneo de Pelota de San Mateo 2025
FRONTÓN JAVIER ADARRAGA
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.