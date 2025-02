Revuelta, a Moliner: «¿Acaso el urbanismo que has visto en Logroño no es sostenible?»

«Es necesario pensar en utopías de futuro desde el presente, pero la aspiración es que llegue cuanto antes, porque, repito, es una necesidad». La ... arquitecta y comunicadora Núria Moliner actuó este lunes como maestra de ceremonias en la presentación de la estrategia de ciudad 'Logroño 2050', promovida desde el Ayuntamiento, insistiendo en una transformación (la del urbanismo con perspectiva social y medioambiental) que «ya está pasando en muchas ciudades de todo el mundo» en pro de «dar respuesta a las necesidades de la gente».

Unas palabras que, ya en el turno de preguntas, sirvieron para que el exalcalde de la capital Julio Revuelta (uno de los presentes en un acto al que tampoco faltó el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán) se rebelase, en parte, ante lo dicho. «Logroño es el resultado del trabajo hecho por mucha gente durante muchísimos años. Me preocupa el urbanismo tan adjetivado, cuando el urbanismo puede ser bueno o malo, y se habla de que si sostenible, inclusivo, circular... confieso que me acabo perdiendo», empezó diciendo para añadir que «como político jubilado y arquitecto viejo me lo puedo permitir: venís a reflexionar sobre Logroño, y me parece estupendo, pero lo oído no me parece tan novedoso, pues aún me acuerdo del '2020'». «¿Acaso el urbanismo que has visto en Logroño no es sostenible?», cuestionó Revuelta a Moliner, mientras Escobar la ponía en situación informándole de la condición de exmunícipe del interviniente.

«Desde siempre he escuchado decir a todo el mundo en el Ayuntamiento de Logroño que tenemos que poner a las personas en el centro, así que, por favor, no nos lo vendáis como un adanismo; reflexionemos sobre la ciudad del futuro, sí, pero desde la del presente, desde la que ya tenemos... se habla de humano, y antes qué era, interplanetario; y de inclusivo, como si hubiésemos expulsado a todo el mundo. Como me siento responsable creo que debo decir que las distintas corporaciones no hemos venido haciendo otra cosa, con mejor o peor fortuna, pero haciéndolo», concluyó para invitar a «coger un plano del Logroño de los 80 y los 90 y compararlo con uno actual, y mirar si han desaparecido coches, se ha ganado espacio para el peatón y se han multiplicado las zonas verdes».

También hubo preguntas sobre la vivienda, por parte de Cáritas; o sobre participación ciudadana en el proceso iniciado, desde la Federación de Asociaciones Vecinales; de deportes o de cultura... «La ciudad es un proceso permanentemente inacabado», fue el epílogo del alcalde Escobar, al que siguió un «coloquio intergeneracional» para seguir hablando de presente y de futuro.