Revuelta, contra el «horror» de Ramblasque: «Alegaré y recurriré donde haya que alegar y recurrir»

Lo propuesto ahora para Ramblasque, sector que data de 1998, no es nuevo en Logroño. Tampoco lo es, ni mucho menos, para Julio Revuelta, ... quien entonces era concejal de Urbanismo, luego fue alcalde, y ya entonces llamaron a su puerta siendo como era el único de los sectores de los programados entonces que no se había desarrollado. «Me sé toda la historia y lo siento como propio», asegura el exprimer edil, quien no ha dudado en calificar de «horror» lo presentado tras el acuerdo entre Ayuntamiento y junta de compensación para el último intento de desarrollo.

«No estoy de acuerdo con lo que se nos ha presentado porque, en esencia, hace una ciudad peor; y no tiene nada que ver con lo inicialmente previsto, con algo proyectado globalmente que encaja con el urbanismo de esa zona, con el de avenida de Madrid o Montesoria, no con el de La Cava», explica Revuelta, quien en una mediática aparición en la previa habló de la posibilidad de personarse contra el proyecto: «Si sigue así, personalmente lo recurriré». «El proceso es largo e iré emprendiendo acciones legales; alegaciones, recursos, etc., sabiendo que los tribunales son lo último y yo solo quiero manifestar mi oposición» El exalcalde, en declaraciones a Diario LA RIOJA y tras provocar cierto revuelo, lo tiene claro, aunque lo matiza: «Alegaré y recurriré donde haya que alegar y recurrir». El expopular, que posteriormente continuó su carrera política como independiente para finalmente terminarla en el PR+, ya retirado, entiende que el proceso que ahora se inicia es largo, y piensa estar vigilante: con alegaciones primero, con los recursos que pueda presentar administrativamente en su momento, y llegado el caso, «partido a partido», incluso acabar en los tribunales, «entendiendo esto como lo último, y que yo solo quiero manifestarme y expresar mi oposición». «Estamos ante un cambio muy sustancial y muy a peor», reitera (antes descalificado como «desatino, tropelía y legalmente insostenible» en la citada aparición televisiva); he dedicado mis mejores años al urbanismo de Logroño y lo visto no es de recibo: se puede aumentar la densidad, de acuerdo, pero dejando los chalés, la tipología de unifamiliar que tan bien funciona en esas zona de la ciudad y que pueden ser perfectamente de VPO, nada de para ricos... no los 275 iniciales, vale, pero sí muchos más, adosados, por ejemplo, sin tener que llegar a esas 2.300 viviendas con los bloques de hasta baja más ocho que se oyen«, sentencia. «No tengo reproche alguno para los constructores, faltaría más, ellos miran por sus sociedades y su actividad; al que miro es al Ayuntamiento de Logroño, que 20 años después no puede venirnos con esto», espera quien, 24 horas antes, había recordado «públicamente» que «yo en su momento ya perdí políticamente por oponerme a un determinado proyecto urbanístico». Las opiniones de PP y PSOE Desde el gobierno local, preguntado por las críticas del exregidor municipal, por boca de la portavoz, Celia Sanz, se ha insistido este mismo miércoles en que el convenio acordado es una «buena solución» para Ramblasque, aunque aún «se debe enriquecer» durante el período de exposición pública (que ahora comienza una vez que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al citado trámite en lo que al convenio se refiere). Noticia relacionada Avenida de la Sierra quedará abierta a finales de 2026 en un Ramblasque que tendrá 2.300 pisos Javier Campos «Vamos a respetar, porque es legítimo que cada persona formule o realice sus apreciaciones», ha dicho al tiempo que ha defendido que «lo que sí que les podemos garantizar es que este equipo de gobierno está convencido de que es una mejora, una necesidad y además responde a una demanda histórica de Logroño», además de valorar las más de 900 viviendas protegidas que se contemplan. «No estamos para nada de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho Julio Revuelta», ha concluido. Preguntado por la tramitación que ahora se inicia, el actual portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha calificado de «positivos» aspectos como la apertura de avenida de la Sierra o el 40% de VPO que contempla la ley teniendo en cuenta que, ya al final del pasado mandato, su propio partido, entonces en la Alcaldía, «defendió un cambio en el uso de las viviendas, de unifamiliares a colectivas». En cualquier caso, desde el principal partido de la oposición se quiere estudiar «con más detalle» las consecuencias del citado número de viviendas, 2.300, «abogando por una densidad parecida a barrios colindantes como La Guindalera, de baja más cuatro, o La Cava-Fardachón, de una altura más». Recordar que ya en 2008 se intentó cambiar el planeamiento del sector y convertir las 275 villas previstas en 2.586 pisos, pero la modificación se topó con la Cotur primero y con el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja después, que fue quien instó, en su sentencia, a incluirlo en una revisión del PGM dado el aumento «desproporcionado» de edificabilidad y densidad. Ya en 2023, sin embargo, el gobierno local estimó que con una disposición de la Ley del Suelo de 2015 y el avance de la revisión del Plan General de 2019 que ya preveía cambios el asunto estaría lo suficientemente fundamentado como para proceder. En pro de unas 2.000 viviendas «con los nuevos parámetros propuestos», de las que 600 serían protegidas –el 30% que ahora la nueva ley eleva hasta el 40%–.

